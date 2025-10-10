Dai finti distintivi ai detector per il gas, nell'Eporediese sequestrato il kit completo del truffatore

Bombolette spray al peperoncino, petardi, ricetrasmittenti, un detector per rilevare fughe di gas, adesivi alfanumerici probabilmente da apporre sulle targhe originali delle auto, insieme a mascherine chirurgiche, pettorine e falsi cartellini di riconoscimento di personale delle Forze dell’Ordine.

E' questo il perfetto kit del truffatore sequestrato dalla Compagnia di Ivrea lo scorso 4 ottobre. A Montalenghe, a casa di due coniugi, i militari hanno trovato in un armadio vicino dell’abitazione.

Il kit del truffatore

All'interno c'erano: 7 bombolette spray al peperoncino, 7 mascherine chirurgiche, 4 ricetrasmittenti comprensive di auricolari, un falso detector rilevatore di gas, un tesserino identificativo falso on apposto il logo dell’Arma dei Carabinieri, berretto, guanti, giubbotti catarifrangenti, sei mazzi adesivi alfanumerici e 640 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Monete e droga

Nascoste invece sotto il sedile posteriore dell’auto parcheggiata nel cortile della casa, i militari hanno scovato 26 monete d’argento da 500 Lire di dubbia provenienza. Dentro l'abitazione poi, all'interno di una delle stanze, una pianta di marijuana alta 1,20 metri.

A San Giusto Canavese, obiettivo della seconda perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato e sequestrato due carnet di buoni pasti dal valore totale di 400 euro. Complessivamente i Carabinieri hanno denunciato due uomini e una donna: tutti sono gravemente sospettati di ricettazione.

La donna è inoltre accusata anche di detenzione ai fini di spaccio, mentre uno dei due uomini è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti.