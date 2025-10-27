Vendite online, non tutto è negativo

Il Piemonte è tra le regioni italiane di maggior successo nelle vendite sulle piattaforme online. Sono infatti più di 1.100 le nostre piccole e medie imprese presenti su Amazon, che lo scorso anno ancora più interessante quello che il 45% di queste aziende risiede in zone rurali o di montagna.

Non solo. I prodotti piemontesi venduti tramite Amazon per il 65% vanno all'estero, creando un giro d'affari di 85 milioni di euro.

Insomma, le piccole e medie imprese si dimostrano dinamiche e attente nel cogliere le nuove opportunità del mercato. Sembrano così lontani gli anni in cui le strade del Piemonte erano attraversate dai rappresentanti con i campionari dei prodotti che andavano di negozio in negozio, di azienda in azienda, a raccogliere gli ordini.

Oggi si ordina sul telefonino e, per le strade, è tutto un brulicare di furgoni delle consegne.

Ovviamente c'è anche il rovescio della medaglia.

Tutti sappiamo che la crescita delle vendite online va di pari passo con la chiusura di tanti piccoli negozi e quindi lo spopolamento di intere zone del Piemonte. Lo sappiamo e lo abbiamo scritto più volte proprio qui sul Punto.

E lo ribadisco. Io non comprerò mai prodotti alimentari online, preferisco il commerciante o il mercato sotto casa.

Se, però, per tante piccole aziende del Piemonte l'online è un'occasione per stare sul mercato, vendere e salvare il fatturato ben venga.

Significa ricchezza e posti di lavoro.

Scusate se è poco.