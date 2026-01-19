Lo smacco delle Terme di Acqui

Una città con l’ acqua bollente che sgorga a 70 gradi nella piazza centrale. Siamo ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Una città senza le terme, e senza la possibilità di fare cure inalatorie, fanghi, cioè tutto quanto legato al fantastico mondo del benessere. Che potrebbe rappresentare anche una ricchezza economica per l’ intero territorio.

Sembra assurdo ma è proprio così

Una vicenda che si trascina da anni, giunta al culmine qualche settimana fa con il licenziamento di 25 dipendenti, senza nemmeno il preavviso. Adesso la Regione ha annunciato di “essere pronta a rientrare nella governance delle Terme": lo ha ribadito Alberto Cirio. Non si tira indietro nemmeno il sindaco della città, Danilo Rapetti, che punta ad una riapertura entro il 2026.

Non conosco nel dettaglio i termini della vicenda sindacale, industriale, finanziaria e, quindi, non mi addentro in giudizi, ricerca di responsabili, o previsioni. Quel che intendo ribadire, qui, è che trovo assurdo, incredibile che in una città come Acqui (che nel toponimo ha già la parola Terme) non sia possibile godere di trattamenti termali. Questo territorio ha davvero bisogno e merita un centro di benessere moderno e attrattivo per il turismo nazionale e internazionale.

E’ una vergogna che la natura abbia dotato di acque bollenti, salutari e curative (apprezzate fin dall’ epoca dei Romani) ma che l’ incapacità e l’ insipienza dell’ uomo non renda possibile sfruttarle e farle diventare un patrimonio identitario, economico e occupazionale dell'intero territorio. Il rilancio ( o per meglio dire, la partenza vera) deve poggiare su un progetto industriale credibile, capace di valorizzare le potenzialità sanitarie, turistiche e di sviluppo locale.

Perché le Terme di Acqui sono un patrimonio di tutto il Piemonte. Lasciarle in questo stato è uno smacco. Per tutti.