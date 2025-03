Valanghe a Salbertrand e Pragelato: quattro le persone coinvolte, le condizioni non sono gravi

Doppio intervento per valanghe del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

I due episodi si sono verificati nei territori di Salbertrand e Pragelato.

Nel primo evento è rimasta coinvolta una persona, semisepolta, con infortunio non grave.

Nel secondo evento, tre i coinvolti, semisepolti e illesi. Stanno operando due eliambulanze.

Aggiornamento ore 15.19

Le operazioni a Salbertrand e Pragelato sono ancora in corso perché il maltempo sta ostacolando l'intervento dell'eliambulanza. A Salbertrand sono stati sbarcati più a valle del punto dell'incidente il tecnico e il cinofilo del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che stanno procedendo in direzione dell'infortunato via terra. A Pragelato, non è stato ancora possibile sbarcare il personale. In entrambi i casi si stanno preparando le squadre a terra.