Coppia sorpresa mentre consuma un rapporto sessuale nella nuova chiesa di Salsasio a Carmagnola

Due giovani sorpresi mentre avevano un rapporto sessuale nella nuova chiesa di Salsasio a Carmagnola.

I fatti risalgono al primo pomeriggio di lunedì 27 ottobre. Il Parroco di Salsasio don Iosif Patrascan ha scoperto i due mentre stavano consumando un rapporto sessuale all’interno della chiesa in pieno giorno, con la possibilità che a vederli si potessero trovare bambini o anziani che spesso passano dalla chiesa per un momento di preghiera.

A segnalare l'accaduto è la stessa parrocchia: "La giovane coppia di origine straniera dopo alcune effusioni sul sagrato avrebbe pensato di appartarsi nel locale a fianco alla statua della Madonna e del Sacro Cuore per consumare il rapporto. Sul posto sono presenti delle telecamere ed ora i carabinieri stanno visionando le immagini per risalire ai soggetti".

Il fatto è l’ultimo ed il più grave di una serie di atti vandalici e di profanazione del luogo sacro. "Nella scorsa estate alcuni malintenzionati hanno danneggiato il porticato sito davanti agli uffici parrocchiali proprio di fronte all’ingresso della chiesa e hanno sradicato e rubato le telecamere di videosorveglianza esterne della Parrocchia, rovinando anche alcuni fari esterni.

La zona dove è sita la chiesa nuova di Salsasio ed in particolare il sagrato e la scalinata della sede parrocchiale da troppo tempo sono oggetti di scontri tra gruppi e vandali che sporcano e spesso danneggiano gli spazi, le strutture e l’ingresso della chiesa, luogo sacro. Questi gesti sono anche un disprezzo verso un luogo sacro e verso la cristianità e la Chiesa.

La zona in cui è sita la chiesa nuova di Salsasio sta diventando una zona sempre meno sicura e spesso accadono fatti sgradevoli come persone che fanno i propri bisogni sul sagrato della chiesa, più volte le mura esterne sono state imbrattate e come se non bastasse spesso vengono importunate le persone che partecipano alle celebrazioni, in particolare gli anziani, o addirittura vengono disturbate le celebrazioni stesse.

Fatti che non sono accaduti solo a Salsasio, ma anche in altre chiese di Carmagnola dove alcuni ragazzi sono arrivati persino ad entrare in chiesa durante la Messa disturbando la celebrazione e bestemmiando ad alta voce. La Parrocchia di Salsasio chiede pertanto che vengano aumentati i controlli nella zona e per i luoghi sacri."

Venerdì 7 novembre verrà celebrata una liturgia riparatoria nella chiesa in via Novara 102 con l’Adorazione Eucaristia e le confessioni dalle 17 alle 17,50 e la S. Messa alle ore 18.