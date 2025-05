Borgata Lesna: rissa all’alba tra due gruppi, sei arresti e un ferito

Ancora una rissa all’alba di domenica 4 maggio: questa volta non in Barriera di Milano ma nel quartiere Borgata Lesna dove una violenta rissa tra due gruppi è esplosa sotto gli occhi increduli dei residenti. Il fatto intorno alle 5.40 in via Monginevro, all’angolo con via La Thuile, davanti al distributore Eni. Sei persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l'accusa di rissa aggravata, mentre un settimo individuo è stato denunciato.

Il tutto, però, sarebbe cominciato poco prima in via Trecate, dove si sarebbe verificato un primo battibecco tra le due fazioni, composte da uomini di origine nordafricana e dell'Est Europa. La tensione è poi esplosa pochi isolati dopo: pugni, calci, un Suv Bmw danneggiato e almeno una coltellata che ha ferito un giovane al volto.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti dei palazzi circostanti, svegliati dalle urla e preoccupati per la violenza sotto le loro finestre. Sul posto sono intervenute quattro volanti del commissariato San Donato, che sono riuscite a riportare la situazione sotto controllo e a bloccare i protagonisti dello scontro.

Un ferito è stato trasportato all’ospedale Martini in codice verde: riportava un taglio profondo sulla guancia, probabilmente provocato da un coltello o da un coccio di bottiglia. Le indagini sono ora in corso per chiarire i motivi alla base della rissa.