Carmagnola, quattro giovani studentesse del Baldessano Roccati premiate per il progetto BTM “Young for Young – Le parole della finanza”

Come strutturare un progetto di educazione finanziaria che sia accattivante per le nuove generazioni, ma allo stesso tempo riesca a trasferire nozioni di economia e finanza? Questa la challenge lanciata da Banca Territori del Monviso alle classi 5ATM e 5BTM dell’Istituto di istruzione Superiore Baldessano Roccati di Carmagnola, nell’ambito della metodologia didattica di formazione scuola-lavoro (FSL) di cui al DL 09.09.2025 n.127 che ha offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi in una sfida reale e di entrare in contatto diretto con un’importante realtà aziendale del territorio com’è Banca BTM.

Gli alunni si sono divisi in gruppi di lavoro e, dopo un’attività di studio e sviluppo che nei mesi scorsi li ha coinvolti nell’ambito del FSL attivato, lunedì 20 aprile presso la sala conferenze della sede della Banca Territori del Monviso hanno presentato ai propri compagni, alle professoresse Daniela Rebuffo e Rosa Piera Mantione ed alla “giuria” BTM i 6 progetti ideati per diffondere la cultura finanziaria tra i loro coetanei delle scuole superiori che non abbiano una preparazione in ambito economico e finanziario.



Ad aggiudicarsi il primo premio il gruppo composto dalle studentesse Elisa Manzon, Ludovica Ferrero, Aurora Moccia e Ilaria Loccisano, con un progetto che ha saputo coniugare efficacemente teoria e pratica, distinguendosi per completezza, originalità e fruibilità.



La progettualità vincitrice propone infatti un percorso trasversale di educazione finanziaria capace di coinvolgere attivamente gli studenti: accanto alle lezioni frontali, sono previste attività dirette come un quiz iniziale e uno finale, pensati per valutare rispettivamente il livello di partenza e il grado di apprendimento e consapevolezza acquisita. A completare il progetto, la proposta di trattare alcune tematiche anche attraverso giochi di ruolo/interattivi e un podcast, ampliando così il target dei destinatari e rendendo i contenuti accessibili con modalità più vicine alle nuove generazioni.

Un approccio innovativo che valorizza non solo la trasmissione delle conoscenze, ma anche l’evoluzione del percorso educativo, rendendolo dinamico e partecipativo.

La giuria - composta appositamente da risorse BTM di diversa seniority ed età: il Direttore Generale BTM Luca Murazzano e il Vicedirettore Giuseppe Bernardi, Roberta Piccinini (Responsabile Sviluppo Prodotti e CRM), Giulia Beltrando (Compliance), Francesco Bruera (Responsabile Analisti Fidi), Alessia Piardi (Filiale di Carmagnola) e Stefano Bono (Filiale di Casalgrasso) - ha valutato i progetti in base a quattro driver di misurazione: contenuti, chiarezza, originalità, fruibilità ed effettiva realizzabilità.



E’ stato quindi premiato il progetto valutato come il più capace di rispondere in modo concreto ed innovativo alle esigenze formative dei giovani.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore Baldessano Roccati (tra le eccellenze scolastiche regionali, secondo l’Eduscopio 2025) e Banca Territori del Monviso, realtà unite dall’impegno nel valorizzare il territorio e nel promuovere percorsi educativi dedicati alle nuove generazioni.