Your Free Energy premiata a Milano con l’Eha Sustainable Start- up: si aggiudica il terzo posto

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Sustainable Start-Up è andato a Your Free Energy di Castel Guelfo di Bologna (BO), che si è aggiudicata il terzo premio a pari merito con La Lavanda Srl e Anferr, con la seguente motivazione: è una start up innovativa che opera da 5 anni, specializzata nella produzione di energia da fonte rinnovabile attraverso un nuovo concept di sistema ibrido foto – eolico, denominato TEG. Il Sistema TEG, dalla start up brevettato, integra turbine eoliche ad asse verticale, pannelli fotovoltaici a piastrellatura verticale, batterie di accumulo ad elevate efficienza e una centralina elettronica progettata ad hoc che permette di estrarre tutta l’energia prodotta, anche a ridotta ventosità.



Vedi qui l’intervista con Marco Mastino e Pierpaolo Mastino

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com