Finestrini e parabrezza sfondato, auto vandalizzata ad Aurora. I residenti: "Ragazzo di strada aggressivo"

Finestrini laterali rotti, parabrezza sfondato e specchietti danneggiati. Sono queste le condizioni di una macchina parcheggiata in via Carmagnola nei pressi del civico 10 a Torino, che l'altra sera è stata pesantemente vandalizzata.

Auto prese a calci

Siamo nel cuore di Aurora: qui da alcuni mesi i residenti fanno i conti con un ragazzo che sosta con un materasso all’ingresso dei box. Il senzatetto - come raccontano gli abitanti della zona - " è molto aggressivo: prende a calci le auto e si arrabbia quando qualcuno gli chiede di spostarsi per poter entrare o uscire con l’auto dai garage ".

Ragazza perseguitata

A raccogliere le segnalazioni la capogruppo alla 7 di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi , che aggiunge: " il giovane perseguita una ragazza che abita nelle vicinanze e vuole entrare a casa sua, minacciandola di bruciargli la macchina se non lo fa entrare " . A questo si aggiunge l'automobile devastata l'altra sera.

"I residenti riferiscono anche di avere chiamato i vigili, ma la risposta è stata di contattare Amiat per portare via il materasso. Sono state anche chiamate le Forze dell'ordine. Vuole la Città fare qualcosa evitando che possa capitare il peggio? Non basta una macchina devastata?" conclude Alessi.