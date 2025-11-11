La Polizia locale multa per oltre 5 mila euro un commerciante abusivo al Balon

Sabato 8 novembre, in occasione del Balon, la Polizia Locale ha fermato un abusivo che vendeva cosmetici, abiti e accessori vari. Su segnalazione di una cittadina che si era rivolta alla Centrale Operativa, sono intervenuti verso le 11.30 in via Priocca un ufficiale e gli agenti del Comando Porta Palazzo.

Sul posto la pattuglia ha trovato un uomo di circa 50 anni, originario del Marocco, che era impegnato nella vendita abusiva sul suolo pubblico. La merce in vendita era costituita da 260 pezzi: sono state sequestrate (con sequestro amministrativo) creme viso, tricicli, abiti, scarpe e cinture.

Gli agenti hanno sanzionato l’abusivo con un verbale di 5.164 euro per la vendita senza autorizzazione, in base all’art 29 c 1 della legge 114/98.