Attualità | 12 novembre 2025, 18:42

Liberato in Algeria lo scrittore Boualem Sansal, la soddisfazione del Salone del Libro di Torino

"Ci auguriamo che questo atto rappresenti un passo verso un futuro in cui la critica e la libertà di espressione non siano punite o temute"

L’Algeria ha graziato lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, in carcere dallo scorso novembre e condannato a cinque anni di prigione per le sue parole ed opinioni. Sansal ha 76 anni ed è malato da tempo. 

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, lo scorso maggio, scrittrici, scrittori e intellettuali hanno dato vita a una staffetta di parole in suo sostegno, unendosi alle iniziative del mondo editoriale europeo. "Oggi possiamo finalmente esultare per la sua liberazione: la liberazione di un uomo, delle sue idee e parole, voce della libertà di pensiero - dichiarano gli organizzatori del Salone - Ci auguriamo che questo atto rappresenti un passo verso un futuro in cui la critica e la libertà di espressione non siano punite o temute, ma ascoltate".

