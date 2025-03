Programma dei fondi Ue: il 17 aprile il vicepresidente Commissione europea Fitto a Torino

Il 17 aprile il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto sarà a Torino per incontrare Stefano Lo Russo e gli altri 107 sindaci dei capoluoghi di provincia in Città Metropolitana sulla nuova programmazione dei fondi europei e l'agenda urbana.

Manifestazione per l'Europa

Un confronto che sarà preceduto da un altro momento con Fitto questo giovedì in Anci . Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo , intervenendo ai microfoni di To Radio . "Il 15 marzo , - ha aggiunto il primo cittadino - raccogliendo e facendo nostro l'appello stiamo promuovendo come sindaci una manifestazione per l'Europa trasversale alle forze politiche: le uniche bandiere in piazza dovranno essere quelle dell'Ue. L'obiettivo è ribadire che noi ci sentiamo cittadini europei e che dobbiamo fa ripartire con grande forza il processo di interazione europea".

"L'Europa - ha proseguito Lo Russo - ha avuto degli stop and go piuttosto rilevanti: c'è stato un rallentamento del processo di integrazione europea ed è stato un grande errore storico perché ha consegnato l'Europa a una grande difficoltà nella gestione delle crisi internazionali. È sufficiente che cambi la linea al di là dell'Atlantico per mettere in difficoltà il continente europeo che per abitanti, ricchezza e ruolo nel mondo non ha nulla da invidiare agli Stati Uniti o alla Cina, se marcia compatto".