Corsie bus, il Comune: "Si alle telecamere in via Vanchiglia e corso Sommelier, ma stiamo valutando come"

Corsie bus, il Comune: "Si alle telecamere in via Vanchiglia e corso Sommelier"

In via Vanchiglia e in corso Sommelier verranno accese le telecamere per multare chi passa sulle corsie riservate ai bus. Al momento però manca ancora la data di attivazione. A chiarire il perché il sindaco Stefano Lo Russo, rispondendo ad un'ascoltatrice ai microfoni di To Radio.

In via Vanchiglia auto in doppia fila

Gli occhi elettronici sulle corsie del tpl stanno generando molta ansia tra gli automobilisti. In via Vanchiglia il problema più grave è la presenza spesso di auto in doppia fila sulla carreggiata "normale", in direzione del centro di Torino. Questo obbliga le macchine ad invadere la corsia dedicata ai bus e tram.

Svolta a sinistra su corso Sommelier

Su corso Sommelier il nodo critico, per chi arriva dal Valentino e va verso la Crocetta, è la svolta a sinistra che incrocia e scavalca i binari. "Il problema c’è - ha chiosato Lo Russo - e stiamo valutando come ottimizzare ogni fattispecie".

Sul punto stanno lavorando gli assessorati alla Mobilità e alla Polizia Municipale. "Al momento - conferma l'assessore ai Civich Marco Porcedda - su via Vanchiglia e corso Sommelier non sono state accese e non è stata fissata una data: stiamo facendo delle valutazioni, anche dopo aver raccolto le sollecitazioni dai cittadini, comitati di residenti e commercianti".

Una delle proposte è potenziare e/o modificare sia la segnaletica orizzontale (i cartelli stradali) che quella a terra. A rassicurare però gli automobilisti che occupano la corsia del trasporto pubblico per cause di forza maggiore - incidente, auto in doppia fila, per evitare una buca pericolosa, per fare passare un'ambulanza - sono i dati di accensione delle tre telecamere di corso Vittorio.

I dati