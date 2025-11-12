Torna Next Generation Mobility 2025 per promuovere “una nuova cultura per una nuova mobilità”

Torino torna capitale della nuova mobilità con Next Generation Mobility 2025, l’evento dedicato alle soluzioni innovative per una mobilità sostenibile, integrata e accessibile, in programma il 9 e 10 dicembre 2025 presso la sede della Città Metropolitana di Torino (Corso Inghilterra 7).

Promosso con il sostegno della Fondazione Piemonte Innova, della Città di Torino e della Città Metropolitana di Torino, l’appuntamento, giunto alla sua quinta edizione, rappresenta un punto di incontro tra istituzioni, imprese, enti di ricerca e mondo accademico impegnati a ripensare il sistema della mobilità contemporanea in chiave sostenibile, digitale e inclusiva.Il titolo scelto per l’edizione 2025, “Una nuova cultura per una nuova mobilità”, sottolinea l’urgenza di superare un approccio puramente tecnologico per costruire una nuova cultura del vivere urbano, in cui la mobilità diventi parte integrante della qualità della vita e della coesione sociale.Nel corso delle due giornate si discuterà di rigenerazione urbana, tecnologie abilitanti, governance, digitalizzazione, MaaS, logistica e trasporto pubblico e privato, con il contributo di esperti e decisori provenienti da tutto il Paese.

Next Generation Mobility 2025 è un’occasione di confronto e collaborazione per chi contribuisce alla trasformazione della mobilità, con l’obiettivo di rendere le città più vivibili, connesse e sostenibili.

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito: www.ngmobility.it