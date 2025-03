Naso e parrucca rossa, Silvio Viale travestito da Clown in Sala Rossa

Silvio Viale in Sala Rossa travestito da pagliaccio con parrucca e naso rosso. Il capogruppo dei Radicali ha deciso di dare il via ad un nuovo show in Consiglio Comunale.

Il sopralluogo

Una protesta che arriva a pochi giorni dal sopralluogo ad Askatasuna, dove i consiglieri comunali sono stati obbligati a camminare sui manifesti con i volti dei politici "trasfigurati" con nasi da clown.

Solidale con la performance clownesca di Viale una parte del centrodestra: il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò ha messo la marcetta circense.

I motivi

Una mobilitazione, come ha spiegato il ginecologo, che punta a mettere in luce due aspetti: "L'abbigliamento del Consiglio Comunale prevede solo giacca e cravatta: voglio contestare questo obbligo, che ci impedisce di portare oggetti di qualsiasi tipo".

"I pagliacci - ha aggiunto - sono una categoria professionale come le altre: spesso il termine - come casalinghe, lavapiatti e pecorai- viene usato come insulto". E sul sopralluogo ha rilanciato: "A me è piaciuto che Askatasuna abbia fatto quella manifestazione, che per la prima volta era pacifica e non violenta. Curiosamente durante il sopralluogo i tecnici del Comune non avevano la chiave per entrare, che quelle che avrebbero dovuto essere consegnate dagli occupanti. ha concluso.

In apertura di seduta la Presidente Maria Grazia Grippo ha invitato Viale al rispetto del regolamento del Consiglio Comunale: "Il travestimento da pagliaccio non rende merito all'assemblea".

Lega all'attacco

A prendere le difese del Radicale, attaccando pesantemente l'amministrazione Lo Russo, la Lega. "L'atteggiamento di Viale - ha sottolineato il capogruppo Fabrizio Ricca -è assolutamente adeguato al comportamento della giunta, forse è la cosa meno disgustosa che abbiamo visto questa settimana. Può tranquillamente rimettersi la parrucca". A fargli eco la collega Elena Maccanti: "Viale stia vestito da pagliaccio perché durante il sopralluogo come giunta aveva consentito, anzi giustificato, il camminare sui politici vestiti da clown".

La protesta della Lega

Ed in apertura di seduta anche il Carroccio ha dato il via ad una protesta. I consiglieri Elena Maccanti e Giuseppe Catizone, mentre il primo cittadino entrava in aula, hanno esposto i cartelli "Bentornato sindaco Lo Russo".