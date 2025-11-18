Assassinio Marco Veronese, carabinieri a caccia dell'arma del delitto

I carabinieri stanno setacciando la zona del cimitero di Collegno per riuscire a risalire all'arma dell'omicidio di Marco Veronese, il 39enne padre di tre figli, installatore di antifurti, ucciso a fine ottobre.

Carabinieri impegnati nelle ricerche

Le ricerche, ordinate dal pm Mario Bendoni, vedono impegnati nella ricerca del coltello usato per il delitto anche Michele Nicastri, il nuovo fidanzato dell'ex compagna del 39enne assassinato, che si è professato colpevole dopo l'arresto die due settimane fa. Nicastri ha dichiarato al pubblico ministero di aver gettato l'arma insanguinata "vicino alla Dora in un gesto volontario".

L'operazione non si annuncia semplice e neppure di breve durata, specie se l'arma fosse finita in acqua. Ecco perché potrebbero essere utilizzati anche i sommozzatori.