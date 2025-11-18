 / S. Rita / Mirafiori

Via Barletta, otto anni di attesa: il locale donato al Comune è ancora inutilizzato

Il consigliere Ventre presenta un’interpellanza urgente: “Situazione inaccettabile, servono risposte”

I locali di via Barletta

Una vicenda lunga otto anni continua a far discutere i residenti della Circoscrizione 2. Un locale di 300 metri quadrati, completo di riscaldamento a pavimento e cinque servizi igienici - due dei quali accessibili a persone con difficoltà motorie - giace ancora senza una presa in carico formale da parte del Comune, nonostante fosse stato donato dal costruttore a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

L'immobile, situato in via Barletta 150/2 all’interno di un complesso residenziale dotato di giardino e area giochi, rappresenta un potenziale spazio prezioso per associazioni e attività sociali del quartiere. Eppure, a oggi, nessuna amministrazione ha completato l’iter necessario per renderlo utilizzabile dalla comunità.

A denunciare la situazione è il consigliere Piero Ventre del gruppo politico “Noi Progettiamo per la 2”, attraverso un’interpellanza urgente rivolta al presidente del centro civico. Per Ventre, è “inaccettabile” che, dopo un periodo così lungo, l’edificio non sia stato ancora acquisito ufficialmente dal Comune. Nel frattempo il costruttore continua a farsi carico delle spese di gestione, una condizione definita “non più sostenibile”.

Un locale che potrebbe tornare utile per le associazioni culturali, sociali e aggregative della zona. “Il quartiere merita luoghi adeguati per crescere e per ritrovarsi".

