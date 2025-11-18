Incidente sulla Torino-Pinerolo all'altezza dello svincolo di Orbassano: traffico in tilt e una persona in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina lungo il raccordo Torino-Pinerolo, proprio all'altezza dello svincolo di Orbassano, in direzione Pinerolo.



Sono due i veicoli coinvolti, mentre i bilancio parla di una persona ferita e trasportata in codice verde all'ospedale San Luigi di Orbassano, dove è stato affidato alle cure dei medici.



In questo momento si stanno rilevando ripercussioni sul traffico. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale per ristabilire le normali condizioni di sicurezza per il traffico, oltre agli uomini dei Vigili del fuoco e del 118.