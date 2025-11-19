"Grugliasco È… Natale!": si parte il 28 novembre con la pista di pattinaggio e l'accensione delle luci

La Società Le Serre organizza per conto dell’Amministrazione Comunale la prima edizione di "Grugliasco è… Natale!", un programma ricco di eventi, pensati per riscaldare i cuori e per trasformare ogni angolo della città in uno spazio di condivisione, bellezza e accoglienza.

Intrattenimento con elfi e zampognari, spettacoli teatrali e circensi, laboratori creativi, musica, danza e un artistico calendario dell’Avvento online. L’iniziativa, articolata in 40 giorni di attività, si distingue per una proposta originale, diffusa su più location. Il risultato è un percorso natalizio inclusivo e coinvolgente, che vede anche la collaborazione dei commercianti e delle associazioni del territorio.

"Grugliasco è… Natale!" prenderà ufficialmente il via venerdì 28 novembre, alle 17, all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, con l’inaugurazione dell’attesissima pista di pattinaggio su ghiaccio. Ad accogliere i visitatori del parco ci sarà anche il "Libro Magico", che incanterà il pubblico di tutte le età con le sue storie, in un suggestivo viaggio tra parole, immagini e suoni. Alle 17.30, la magia del Natale si sposterà tra piazza 66 Martiri e via Spanna, dove verranno accese le luci dell’albero di Natale alto oltre 4 metri, insieme alle luminarie nelle vie della città e all’illuminazione artistica sulla Chiesa di San Cassiano, sulla Torre Civica e su piazza 66 Martiri.

Nei giorni successivi tantissimi appuntamenti ci guideranno giorno dopo giorno verso il Natale, con molte attività pensate per famiglie con bambini.

Da sabato 6 dicembre, al Parco Culturale Le Serre, i più piccoli potranno vivere l’emozione di entrare nella "Casa di Babbo Natale" e incontrarlo di persona. Dal 10 dicembre, in alcune giornate, potranno partecipare ai laboratori creativi che si terranno nella "Casa della Befana”, sempre all’interno del parco.

Non mancherà la tradizione, a "Grugliasco è… Natale!", con i presepi allestiti nelle vetrine dei negozi della città, nella Cappella di San Vito (piazza Don Cocco) e nella Cappella della Santissima Annunziata (via Dante Alighieri 1), che accoglierà il "Presepe meccanico" di Agostino Crociani. Immancabile, all’interno del Parco Culturale Le Serre, il "Presepe della Pace".

Tutta la città sarà protagonista della prima edizione di "Grugliasco è… Natale!", con iniziative specifiche che coinvolgeranno non solo il centro ma anche le borgate con "Grugliasco è Natale… in borgata".

Sono molteplici anche gli appuntamenti che verranno ospitati nella struttura "La Nave", all’interno del Parco Culturale Le Serre. L’associazione Pro Loco Grugliasco organizzerà un ricco programma di eventi nell’ambito dell’iniziativa "Grugliasco è Natale… Insieme" mentre le associazioni del territorio proporranno il calendario "Grugliasco è Natale… Live" per divertirsi e stare insieme.

Il periodo natalizio è da sempre un momento di riscoperta delle tradizioni e di grande magia, capace di coinvolgere bambini e adulti, e "Grugliasco è… Natale!", con la sua ricca e originale proposta, offre un’occasione per tutti e per tutte.

Il consiglio? Date uno sguardo al programma completo nella sezione "News & Eventi" del sito www.leserre.org e non perdetevi nemmeno una delle proposte. Troverete anche tutti gli appuntamenti di "Grugliasco è Natale… Insieme", "Grugliasco è Natale… Live" e “Grugliasco è Natale… in borgata”.

Scarica qui la locandina completa.