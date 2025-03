Borgo San Pietro si-cura: rafforzati i controlli della Polizia locale di Moncalieri

Con piazza Bengasi diventata 'zona rossa', sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine anche nella vicina Moncalieri ed è diventata realtà l'opzione Borgo San Pietro si-cura per cui da tempo si batteva il sindaco Paolo Montagna. Per fare in modo che non fosse solo un simpatico gioco di parole.

Il grazie del sindaco alla forze dell'ordine

L'operazione, partita nei giorni scorsi, si affianca ai provvedimenti del Prefetto su piazza Bengasi, inserita nella zona a 'vigilanza rafforzata'. E così il primo cittadino di Moncalieri ne ha approfittato di dire grazie "all’Arma dei Carabinieri per il costante lavoro. E grazie agli uomini e alle donne della Polizia Locale di Moncalieri guidati dal Comandante Davide Orlandi, che hanno intrapreso un’attività supplementare di controllo dell’area, con particolare riferimento agli assi di via Sestriere e corso Roma, comprese le loro traverse".