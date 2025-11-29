Festival delle luci di Giaveno: l'accensione domenica 7 dicembre

Sta per accendersi la magia: il 7 dicembre ci sarà l’avvio dell’8ª edizione del Festival delle Luci, uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’inverno, ormai evento fondamentale e riconosciuto del Natale in Piemonte.

Le luci del Festival abbelliranno con proiezioni architetturali non soltanto il centro storico, ma anche le chiese delle borgate e il Parco Marchini.

Sarà come come immergersi in un’atmosfera magica, assaporare il vero spirito natalizio, con tante emozioni suscitate dai colori, dalla musica, dalle emozioni.

Le proiezioni sono state completamente rinnovate per il centro storico con nuovi videomapping a tema letterina di Natale sulla Collegiata di San Lorenzo e sugli edifici della piazza, oltre che tutto attorno alla Torre degli Orologi. Nel Parco Comunale, oltre al ritorno di Frondo, l’albero parlante, e del Mascherone Borbottone, ci sarà una novità: un libro parlante che racconterà delle simpatiche storie per i più piccoli, posizionato davanti alla Fontana della Venere.

Domenica 7 dicembre alle 17,30 in piazza San Lorenzo, si accenderanno l’illuminazione dell’albero di Natale e le architetturali, che anche quest’anno trasformeranno Giaveno in un villaggio natalizio luminoso, suggestivo e pieno di magia, fino al 6 gennaio.

Il vasto programma di iniziative, che comprende musica gospel, punti fotografici, la pista di pattinaggio, gli appuntamenti sotto l’albero con Babbo Natale per i bimbi delle scuole e tante altre sorprese che riempiranno il centro di calore e allegria, è stato realizzato grazie al lavoro corale di amministrazione, uffici comunali, ufficio turistico, associazioni, volontari.

Non mancheranno i mercatini, uno dei punti di forza del programma, con vasto assortimento di proposte per regali natalizi (domenica 7, domenica 14, domenica 21 dicembre), il mercatino “La Soffitta delle Occasioni” l’8 dicembre così come la festa di chiusura, il 6 gennaio, con la Befana del Pompiere, ovvero la discesa della Befana dalla Torre degli Orologi, anche questa ormai un classico molto atteso e che riempie di meraviglia.

“Per settimane la nostra città diventa un luogo incantato da vivere con la famiglia e con i bambini: musica, laboratori, mercatini, mostre, spettacoli e tante attività pensate proprio per i più piccoli, affinché possano respirare pienamente la magia del Natale - dichiara il Sindaco, Stefano Olocco - Il Natale è la festa che le nostre famiglie con i bambini aspettano con più gioia, e Giaveno vuole regalare a tutti un’atmosfera calda, accogliente e incantata. In particolare ai bimbi sarà dedicato il pomeriggio del 19 dicembre con il Natale dei Bimbi. Un ringraziamento sincero alle attività commerciali che hanno contribuito alla programmazione. Vi invito a passeggiare tra le luci, a condividere il calore delle feste, a vivere ogni angolo della nostra Giaveno come un piccolo pezzo di magia”.

Appuntamento quindi dal 7 dicembre con il Festival delle Luci di Giaveno.

Il programma completo:

DOMENICA 7 DICEMBRE

- Ore 10,00 – 20,00 Mercatini di Natale nel Centro Storico, Piazza Molines, Piazza San Lorenzo, Via Ospedale e Via Roma

- Ore 10,00 – 17,00 Piazza San Lorenzo lato Sacro Cuore: GO KART a pedali

- PUNTI FOTOGRAFICI

- Sagrato Collegiata di San Lorenzo, Via Umberto, Piazza Sant'Antero

- SLITTA BABBO NATALE Piazza San Lorenzo e Parco Comunale Teresa Marchini

- GRANDE BUCA DELLE LETTERE a fianco casetta in legno sotto albero di Natale per concorso letterine bimbi. Tra tutte le letterine verranno estratte 3 lettere a cui verrà consegnato un riconoscimento

- Ore 16,00 SFILATA NEW SHINE: partenza dal Mascherone, Via Roma, albero di Natale

- Ore 16,30 CORO GiovanInVivaVoce

- MAURO NEIROTTI presenterà tutti gli eventi del pomeriggio con intervento Autorità.

- Ore 17,30 ACCENSIONE FESTIVAL DELLE LUCI

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

- Ore 08,00 – 18,00 SOFFITTA DELLE OCCASIONI nel Centro Storico, Piazza Molines, Piazza San Lorenzo

- Ore 16,00 Concerto Gospel “MusicAmica”

SABATO 13 DICEMBRE

- SFILATA DEI BABBI NATALE a cura della BANDA MUSICALE LEONE XIII: al mattino al mercato e al pomeriggio nel centro storico.

-BORGATA VILLA

Ore 14,00 “LA MAGIA DEL NATALE IN VILLA” Consegna delle letterine a Babbo Natale-Decorazione ed accensione dell'albero e distribuzione Cioccolata calda e Vin Brulè presso Piazzale della Chiesa Madonna del Bussone a cura Associazione “Chili D'Vila”

DOMENICA 14 DICEMBRE

- Ore 10,00 – 20,00 Mercatini di Natale nel Centro Storico, Piazza San Lorenzo, Via Ospedale e Piazza Molines..

- Ore 15,00 Esibizione di Canto dei Ragazzi del LAB CANTO A.Ge “InCanto di Natale”

- Ore 16,00 CORO VALSANGONE “Canti della tradizione Natalizia”

- Ore 16,30 Chiesa dei Batù “E GIÀ VENNE IL NATALE” XIV Edizione Concerto Corale a cura Circolo Ricreativo Culturale.

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE

Ore 18,00 CHIESA DEI BATU' Concerto di Natale Maestro Gianluca Cagnani.

Pastorali, toccate, improvvisazioni e canti Natalizi con organo Concone del 1781.

Entrata libera

VENERDÌ 19 DICEMBRE

- Ore 16,00 NATALE DEI BIMBI : CENTRO STORICO: i bambini attraverso un percorso stabilito arriveranno con un TRENINO sotto l'albero di Natale per imbucare la letterina.

Verranno offerti dolcini, biscotti e cioccolata calda.

SABATO 20 DICEMBRE

BORGATA SALA

- Ore 21,00 CHIESA DI SAN GIACOMO “CAMMINATE NELLA LUCE” concerto in preparazione del Natale a cura Parrocchia San Giacomo Apostolo

DOMENICA 21 DICEMBRE

- PIAZZA SAN LORENZO

- Ore 10,00- 20,00 Mercatini di Natale nel Centro Storico, Piazza Molines, Piazza San Lorenzo

- h.16,30 ARTE IN MOVIMENTO presenta “PAROLE DI LUCE IN MOVIMENTO”

Balliamo tutti insieme sotto l'albero.

- CHIESA SAN LORENZO

- h.15,00 “CONCERTO DI NATALE” a cura Banda Leone XIII e Coro Valsangone

- BORGATA SALA

- Ore 21,00 Coro “GIOVANI IN VIVAVOCE” Chiesa di San Giacomo

Segue rinfresco con cioccolata calda, vin Brulè e panettone.

Ingresso libero a cura Associazione “Gli amis d'la Sala”

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE

- BORGATA PONTEPIETRA

- Ore 21,00 PRESEPE VIVENTE

- Ore 22,30 Santa Messa

Seguirà distribuzione di prodotti offerti dai commercianti.

MARTEDI' 6 GENNAIO 2026

- Ore 10,00 – 20,00 Mercatino della Befana nel Centro Storico, Via Ospedale e Piazza Molines

- Ore 18,00 BEFANA DEL POMPIERE a cura Associazione amici dei Vigili del Fuoco di Giaveno

“VALERIO RUFFINO” Onlus

La Befana si calerà dal campanile per portare a tutti i bimbi dolci, caramelle e carbone.

Presenta MAURO NEIROTTI

EVENTI COLLATERALI

CHIESA DEI BATÙ : Dal 7 Dicembre al 6 Gennaio Mostra “ATMOSFERE NATALIZIE”

CONCORSO DI PRESEPI

Metti in luce la tua creatività e realizza il Presepe nella location che ritieni più idonea, pubblica o privata.

Iscrizioni gratuite c/o Ufficio turistico tel. 011/9374053 entro il 18 Dicembre.

7 DICEMBRE: ore 16,00 – 18,00 LABORATORIO CERAMICA a cura About Valsangone e artigiana Sonia Girotto presso Museo del Fungo Via Stazione 1

14 DICEMBRE: ore 16,00 – 18,00 LABORATORIO CREATIVO CON PRODOTTI NATURALI a cura About Valsangone, Sara Ostorero e Simona Barone presso Museo del Fungo Via Stazione 1

- PROGETTO SCUOLE

Dal 16 al 19 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00: Piazza San Lorenzo, Progetto scuole “QUATTRO CHIACCHIERE CON BABBO NATALE” a cura Assessorato alla Scuola e attività educative.

- PRESEPE MECCANICO

Chiesa di Santa Maria Maddalena, Borgata Maddalena

(50 personaggi e scene in movimento, effetti luminosi e sonori e...nevicata!

- Ore 10,30-12,30 Dicembre 2025: I giorni 8-14-21-25-28 Gennaio 2026: I giorni 4-6

Dall'8 dicembre al 6 gennaio possibilità di visite su appuntamento al nr. 373 3032447

- CASETTA PUNTO RISTORO

- Saranno presenti sotto l'Albero di Natale e nel Parco Teresa Marchini punti ristoro serale per i turisti, gestiti dall'Associazione Ge.Co.

- PISTA DI GHIAGGIO “GIAVENO ON ICE”

- Dal 7 dicembre al 11 gennaio sarà presente davanti all'Ufficio Turistico la pista di Ghiaccio

- GIOSTRINA BIMBI

- Piazza San Lorenzo dal 20 Dicembre al 9 Gennaio sarà montata una giostrina per bambini.