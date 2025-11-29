Barriera di Milano, scoprono che la sua panetteria ruba l'elettricità al condominio e lui cerca di corrompere gli agenti: denunciato

Un 21enne italiano è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre altre due persone sono state denunciate, sempre a Barriera Milano.

Durante un servizio di controllo, un giovane ha insospettito gli agenti: fermato, è stato trovato in possesso di un borsone, al cui interno nascondeva un chilo di cocaina ancora da tagliare. Il giovane è stato arrestato e poi messo ai domiciliari.



Ma le verifiche da parte delle forze dell'ordine non si sono fermate a lui. Nell'area di corso Giulio Cesare, via Cigna, via Martorelli, via Brandizzo, largo Sempione e nelle vie vicine, sono state riscontrate alcune irregolarità all'interno di negozi come una sala scommesse. Ma anche in una panetteria di corso Vercelli è stato trovato un allaccio abusivo alla corrente elettrica del palazzo. Il titolare è stato denunciato sia per l’allacciamento abusivo che per istigazione alla corruzione, in quanto ha offerto agli agenti del denaro per evitare la denuncia.