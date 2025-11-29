NatalinCanto porta le feste in circoscrizione 7: appuntamenti al via il 7 dicembre

La Circoscrizione 7 si prepara a festeggiare il Natale con la 19esima edizione di NatalinCanto, la serie di concerti e spettacoli gratuiti offerti alla cittadinanza dal 7 dicembre fino al 4 gennaio. Protagoniste sono le associazioni del territorio: cori, orchestre e compagnie teatrali mostreranno ai residenti di Vanchiglia, Vanchiglietta, Aurora e Madonna del Pilone le loro attività, nei Centri di Incontro della circoscrizione (corso Belgio, corso Casale e via Cuneo) e negli spazi della diocesi di Torino.

Gli appuntamenti

I primi appuntamenti saranno domenica 7 dicembre alle ore 15:30, in contemporanea: il Laboratorio del Suono e delle Idee del Sermig porterà al Teatro dell'oratorio di S. Gioacchino uno spettacolo di musica e letture natalizie, mentre l'associazione Si Fa Soul Singers eseguirà il concerto corale presso la Parrocchia del Santissimo Nome di Gesù, in corso Regina Margherita.

La sera alle 18 concluderà la prima giornata la compagnia Theantropos al Centro di Incontro di corso Casale 212, con lo spettacolo Il rapimento di Babbo Natale - Una rocambolesca avventura a lieto fine.

Il calendario completo è ancora da definire, ma sono già confermati alcuni eventi:

- Il Sindacato Pensionati Italiani (SPI/CGIL) presenterà il libro curato da Teodora Trevisan "Natale a Torino: la città del fantastico". Mercoledì 10 dicembre ore 15:30, Centro di Incontro di corso Belgio 91

- L'associazione L'Asola di Govi porterà al Centro di Incontro di corso Casale lo spettacolo sulle emozioni “Il Natale è…”, con la regia di Pino Potenza. Sabato 13 dicembre ore 15:30

- Il coro Il Trillo, insieme alla Società Italiana per l'Educazione Musicale (SIEM), eseguiranno "Dormi, Jesu" del compositore inglese John Rutter, con ninna nanne e canti tradizionali natalizi. Parrocchia S. Croce, Via Gattinara 12, sabato 13 dicembre ore 15:30

- La compagnia teatrale Volti anonimi porterà al Centro di Incontro di via Cuneo 6/bis lo spettacolo "Lo chansonnier 'd Porta Palass", un omaggio a Gipo Farassino. Sabato 13 dicembre ore 15:30

- Per la prima volta parteciperanno i Cori Angelici e il Coro Jubilate Deo del Famulato Cristiano, con il concerto natalizio "Accogliamo Gesù": canti e una piccola opera teatrale per meditare sul Mistero del Natale di Gesù. Via Lomellina 44, sabato 13 dicembre ore 21.

- L'associazione "Quelli che il teatro" porteranno sul palco uno spettacolo tratto liberamente da "Pinocchio", al Centro di Incontro di corso Casale. Domenica 14 dicembre ore 15:30

- L'ensemble "Leopold Mozart Sinfonietta" dell'associazione Musicare realizzerà un concerto orchestra d’archi la sera dei venerdì 19 dicembre, alle ore 21 in via Lomellina 44

- La Corale Incantando porterà lo spettacolo InCantando a Natale. Sabato 20 dicembre ore 15:30, Parrocchia del Santissimo Nome di Gesù, corso Regina Margherita 70

- L'associazione Flacara offrirà uno scorcio sulle tradizioni natalizie rumene con lo spettacolo "Apri la porta, Cristiano". Sabato 20 dicembre al Centro di Incontro di corso Belgio

- Di nuovo Pinocchio protagonista con lo spettacolo interattivo “Balla con Pinocchio: è Natale in un batter d’occhio” dell'associazione Pinocchio. Domenica 21 dicembre ore 15:30 al Centro di Incontro di corso Belgio

- Secondo appuntamento del Sermig Laboratorio del Suono e delle Idee, che al Teatro dell'oratorio di S. Gioacchino in via La Salle 11 porta sul palco i Canti natalizi a cura degli allievi della classe di canto moderno. Domenica 21 dicembre ore 15.30

- Il Coro Amat Deus eseguirà un concerto di canti natalizi alla Parrocchia San Giulio d’Orta in corso Cadore 17/3. Domenica 21 dicembre ore 15:30

- Il Coro RosaMystica, col coro Musica Manens di Chieri, canteranno "Musica Dei donum optimi". Lunedì' 22 dicembre ore 21, Suore del Famulato Cristiano in via Lomellina 44

- Il Coro Francesco Veniero realizzerà “Magnificat” di Vivaldi per soli coro e orchestra, oltre a canti natalizi da tutto il mondo. Martedì 23 dicembre ore 21, Santuario Madonna del Pilone, corso Casale 195

- A chiudere la rassegna sarà la Lirica Tamagno, che porterà al Centro di Incontro di corso Belgio il Concerto dell'Epifania, con brani tratti dalle più famose opere liriche. Domenica 4 gennaio ore 15:30