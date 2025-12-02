La Regione nomina Elio Pulzoni, Presidente delle Aree Protette delle Alpi Cozie

Elio Pulzoni è il nuovo presidente delle Aree Protette delle Alpi Cozie. La scorsa settimana, Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, ha firmato il decreto di nomina che giunge dopo tre anni di Presidenza da parte dell’Avvocato Alberto Valfrè, che ha guidato l’Ente anche nell’ultimo anno di Commissariamento.



Il nuovo Presidente, di formazione forestale, vanta una lunga esperienza nella gestione dei Parchi regionali piemontesi. È stato il primo direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand dal 1985 al 2002. Ha inoltre ricoperto ruoli di direttore a scavalco per il Parco naturale della Val Troncea, di vicedirettore del Parco della Mandria e di direttore dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese.



Dopo oltre vent’anni di carriera dirigenziale in Regione Piemonte, durante i quali ha lavorato presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, la direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport, e il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, ha ricoperto anche il ruolo di dirigente responsabile del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino e del Settore Sismico. E’ stato vicedirettore della direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica.



In campo politico, è stato Assessore della Città di Venaria Reale, con deleghe all’Ambiente, Controlli, Autorizzazioni per piani e programmi di protezione ambientale, Energia, Aspetti energetici della mobilità pubblica e privata, e Ciclo dei Rifiuti. Attualmente, è Consigliere di minoranza del Comune di Oulx. Dopo questa lunga carriera, si riavvicina alle Aree protette con un nuovo incarico di indirizzo e governo politico.



Il Decreto di nomina, a firma del Presidente della Giunta Regionale – atto n.102/2025/XII del 27 novembre 2025 – individua, accanto al Presidente Elio Pulzoni, i componenti del nuovo Consiglio dell'Ente così costituito:

• Roberta Allora in rappresentanza del territorio del Parco naturale Val Troncea,

• Luca Rossi in rappresentanza del territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,

• Remo Tabasso in rappresentanza del Parco naturale dei Laghi di Avigliana,

• Simone Periale in rappresentanza del territorio del Parco naturale Orsiera Rocciavré,

• Andrea Zussino in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

E' stata invece rinviata la nomina del componente del Consiglio in rappresentanza delle Associazioni agricole.



La carica viene assunta dopo la chiusura dell’iter regionale avviato con la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per la nomina a Presidente del Consiglio dell'Ente dello scorso 7 agosto (supplemento n.4 del BUR n.32 del 7 agosto 2025) e oggetto dell’incontro con la Comunità delle aree protette dell’ente del 29 ottobre 2025.



Gli incarichi dei membri del Consiglio decorrono dalla data del 27 novembre 2025 e durano fino alla scadenza dell'attuale legislatura secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 7 della legge regionale 29 giugno 2009, n 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).



Il Direttore dell’Ente, Luca Marello, ringrazia l’Avvocato Valfrè per la guida e il lavoro svolto insieme e accoglie la nuova Amministrazione, sottolineando come questa possa ridonare, dopo un anno di stallo, la piena operatività all’Ente.

