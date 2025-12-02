Stop alle corse del venerdì: le scuole di Bobbio Pellice e Villar Pellice costrette a fermare i progetti

I primi a farne le spese saranno i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria di Bobbio Pellice e Villar Pellice che vedranno sospesi tutti i progetti che comportavano la discesa a Torre Pellice.

A lanciare l’allarme sono gli insegnanti dei plessi dell’alta valle dell’Istituto comprensivo Rodari: la sospensione delle corse del venerdì decisa dall’Agenzia mobilità piemontese non permetterà più di svolgere i progetti pianificati per l’anno scolastico. “Ci possiamo spostare a Torre Pellice con gli alunni solo il venerdì: unico giorno in cui sono previsti orari ideali” dichiara Francesca Marletto, responsabile del plesso di Villar Pellice.

Le classi infatti scendono a Torre Pellice con il bus delle 9,30 e solitamente risalgono con quello delle 12: “Sono le corse ideali perché al mattino la scuola nei due plessi inizia tra le 8,15 e le 8,30 e, tornare a mezzogiorno, ci permette di usufruire della mensa” dettaglia.

Nei mesi scorsi gli alunni delle elementari sono già scesi una volta a Torre Pellice per visitare le medie. Con la sospensione delle corse, la prima attività a saltare è quella prevista per il 12 dicembre, e poi sarà necessario annullare spettacoli teatrali e progetti d’istituto: “Non possiamo infatti ogni volta richiedere un autobus privato per tutte le attività in progetto” aggiunge Marletto.

Gli insegnanti hanno avvertito della situazione il dirigente d’Istituto e i tre sindaci interessati alla sospensione della linea: “La previsione infatti è che saltino cinque o sei progetti già definiti”.