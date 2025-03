Addio alle fioriere davanti ai negozi: "Gli spacciatori le usavano per nascondere la droga"

Niente più fioriere davanti all'erboristeria di piazza Santa Giulia, a due passi dal mercato rionale e da via Balbo. Lo ha deciso la Circoscrizione 7, rispondendo alle richieste dei residenti e all'interpellanza presentata nell'ultimo Consiglio dagli esponenti di Fdi Patrizia Alessi, Domenico Giovannini e Francesco Caria.

Deposito di droga

Posizionate alcuni anni fa per abbellire la piazza, noto luogo della movida giovanile di zona Vanchiglia, le due grosse fioriere sono presto diventate un nascondiglio perfetto per la droga. Nonché trasformate, all'occorrenza e date le dimensioni, in simboliche "panchine" per i ragazzi.

"Con vittoria del bivacco e del degrado - così Alessi -. Inoltre dal pomeriggio in poi anche entrare nel negozio era diventato complicato, proprio a causa dell'afflusso di gente intenta a portare avanti attività illecite". Da qui la richiesta agli uffici competenti di trovare un altro luogo dove collocarle, possibilmente un punto non fastidioso per il commercio. "Ora, tuttavia, il negozio ha anche chiuso e di questo sono molto dispiaciuta" conclude Alessi.

Un secondo, analogo, documento è stato presentato dal consigliere dei Moderati, Ferdinando D'Apice. "E' sempre un peccato rimuovere piante che abbelliscono piazze e strade - replica D'Apice -. Purtroppo ormai la gente sostava lì impropriamente, suonando anche i tamburi".

La soluzione

La soluzione individuata dalla Circoscrizione 7, spiega il presidente Luca Deri, "ha portato a una rimozione dei manufatti che al momento non hanno una nuova ubicazione - conclude Deri -. Si trovano nel vivaio di Torino in attesa di essere sistemate in nuovi contesti (non si sa se sul nostro territorio o altrove)".