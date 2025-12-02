"Egitto - Nothing but Gold": le foto di Al Salerno in mostra da Combo

Saranno gli spazi di Combo a Torino a ospitare l'anteprima della mostra fotografica "Egitto - Nothing But Gold", firmata dal fotografo Al Salerno.

Dieci scatti, con la curatela di Stefano Carini, che fanno da cornice domenica 14 dicembre alle 17,30 al pomeriggio culturale "Spedizione in Egitto", pensato per raccontare - a un pubblico attento all'argomento come quello torinese - l'Egitto di oggi e, in particolare, mostrare il nuovo Museo Egizio de Il Cairo, riaperto il 4 novembre scorso con oltre 100mila reperti, tra cui l'intera collezione del tesoro di Tutankhamon esposta per la prima volta al completo, e mostrare le immagini del Deserto Bianco, chiuso alle rotte turistiche per oltre dieci anni a causa di problemi di sicurezza.

Un racconto organizzato da Archètravel, tour operator torinese che, da sempre, non si è occupato solo di organizzare viaggi, ma si è proposto come motore d'iniziative culturali. Dopo aver dato vita, negli scorsi anni, a guide e podcast, ora Archètravel organizza anche iniziative culturali dal vivo: la giornata torinese sarà la prima, poi verrà replicata a Milano, Bologna e Roma.

Nel corso del talk, moderato dalla giornalista Chiara Priante, si potranno ascoltare i racconti di Alberto De Min e Federico Genre che racconteranno l'Egitto di oggi, al di là delle rotte più note, oltre alla voce del fotografo Al Salerno e del curatore Stefano Carini e a quella quella dei fondatori di Archètravel ed esperti viaggiatori, Tiziano Salerno e Andrea Dattoli. Previsto, poi, un aperitivo.

La cornice dell'incontro sono una selezione di fotografie di Al Salerno, artista contemporaneo, cantautore e fotografo nato a Torino nel 1987 e attualmente di base a Palermo: fanno parte del più ampio progetto "A Occhi Aperti" con il quale il fotografo torinese racconterà, con Archètravel, una serie di paesi. Luoghi conosciuti e angoli nascosti del mondo visti attraverso serie fotografiche d’autore.