Fermato a Torino per trasporto abusivo e guida in stato di ebbrezza

Nella notte tra sabato e domenica, una pattuglia del Reparto Radiomobile della Polizia Locale di Torino ha fermato un uomo di 43 anni, di origine rumena, che trasportava persone in modo abusivo e in stato di ebbrezza. Il controllo è avvenuto in zona San Paolo, nei pressi di una discoteca, durante un servizio mirato al contrasto dell’abusivismo nel trasporto di passeggeri.

Controllo e violazioni

Gli agenti, in pattuglia borghese, hanno notato l’autoveicolo fermo in seconda fila e, dopo aver visto salire a bordo tre ragazzi, lo hanno seguito e fermato poco dopo. Dai controlli è emerso che il veicolo era immatricolato come autocarro per trasporto di cose uso proprio, intestato a un’altra persona, e il conducente non possedeva il certificato di abilitazione professionale.

Sono state rilevate numerose violazioni al Codice della Strada: trasporto abusivo di persone con sanzioni da 1.812 a 7.249 euro e sospensione della patente da 4 a 12 mesi, guida con patente sospesa con fermo del veicolo per tre mesi e revoca della patente, incauto affidamento da parte della proprietaria del veicolo (397 euro) e violazioni fiscali legate al veicolo (1.994 euro).

Stato di ebbrezza

Durante il controllo, gli agenti hanno notato evidenti sintomi di ebbrezza e hanno effettuato un pre-test con etilometro, confermando un tasso alcolemico di circa quattro volte il limite consentito (oltre 1,5 g/l). Il conducente è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza con sanzioni che prevedono ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno.

Al momento, il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, e vige la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.