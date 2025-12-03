Maxi controlli a San Salvario: sospesa un’attività, sanzioni per oltre 26mila euro

Controllo straordinario nella Circoscrizione 8 dalla Polizia di Stato con la collaborazione dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

In un'attività commerciale di via Nizza, la Polizia Municipale ha elevato una sanzione di oltre 1.000 per diversi illeciti amministrativi. L'Ispettorato del Lavoro ha anche multato il negozio per 4.450 euro, avendo riscontrato la presenza di un lavoratore in nero. L'attività è stata sospesa, fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di normalità.

Oltre 9.500 di multa

I controlli sono proseguiti in via Madama Cristina dove un locale è stato sanzionato per oltre 9.500 dalla Polizia Municipale per numerose violazioni tra cui l’omessa esposizione della S.C.I.A., del divieto di fumo e degli orari; occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza della tabella prezzi delle bevande al banco, presenza di alimenti per uso personale in frigo, di bidoni per rifiuti non idonei e di un congelatore sprovvisto di indicatore esterno della temperatura. Altri 1.000 euro di sanzione sono stati elevati dalla Guardia di Finanza per il mancato pagamento del canone televisivo.

Multa da oltre 15.500 in una barberia

Una barberia di via Nizza è stata infine sanzionata per oltre 15.500 euro. La Polizia Municipale ha riscontrato l’apertura abusiva di esercizio di vicinato relativa alla vendita di profumi e di prodotti per il trattamento della cura della persona, tra cui carenze igieniche relative alla pulizia e sterilizzazione dell’attrezzatura.