Al FolkClub, Elijah Wald in concerto per le Buscadero Nights

Il FolkClub dedica la prima serata di dicembre alle radici del folk americano e alla stagione irripetibile del Greenwich Village: venerdì 5 dicembre arriva Elijah Wald, raffinato chitarrista, narratore e storico della musica, con “A Complete Unknown: Il Village di Dylan”, un concerto-racconto che porta il pubblico nel cuore della New York dei primi anni ’60, là dove un giovanissimo Bob Dylan stava per cambiare per sempre il volto della canzone moderna.

Sul palco, in un dialogo continuo fra musica e memoria, Wald intreccia la sua voce e la sua chitarra con quelle di tre straordinari musicisti italiani: il biellese Alex “Kid” Gariazzo, chitarrista e cantante tra i più autorevoli interpreti del blues e dell’Americana nel nostro Paese; Pietro Brunello alla voce e chitarra e il moncalierese Marco “Benz” Gentile, al violino e mandolino. Insieme costruiscono un affresco sonoro vivo e immersivo: non un semplice tributo, ma un viaggio dentro atmosfere, suoni, incontri e incroci che hanno segnato un’epoca.



“A Complete Unknown” ripercorre il cammino di Dylan dal suo arrivo nel Village nel gennaio del 1961 fino alla celebre “svolta elettrica” del Newport Folk Festival. Wald conduce il pubblico attraverso le prime composizioni del giovane Bob come “The Cuckoo” e “Nottamun Town” – spesso poco conosciute ma decisive per la sua crescita – e naturalmente i brani che hanno segnato una generazione, da “Blowin’ in the Wind” a “Masters of War”, da “Mr. Tambourine Man” ai suoi inni più iconici. Tutto questo è accompagnato da un tessuto di racconti, aneddoti e memorie personali: Wald infatti non parla del Village “da storico”, ma da testimone diretto. Ha condiviso palchi e vita con protagonisti assoluti di quella scena – Woody Guthrie, Odetta, Ramblin’ Jack Elliott, Eric Von Schmidt – ed è stato legatissimo a Dave Van Ronk, il “Sindaco di MacDougal Street”, guida spirituale della comunità folk e amico fraterno sia suo che dello stesso Dylan.



Vincitore di un Grammy per le sue liner notes e autore di libri fondamentali – tra cui la biografia di Van Ronk da cui è nato il film dei fratelli Coen A proposito di Davis, e il volume “Dylan Goes Electric!” – Elijah Wald è una delle voci più autorevoli della musicologia americana contemporanea. Ma è anche un artista che ha attraversato in prima persona mezzo secolo di musica: busker errante da ragazzo, ha suonato ovunque, dai caffè di quartiere ai festival internazionali, dal blues al ragtime, dai corridos messicani alle chitarre bahamensi di Joseph Spence.