Vanchiglia, petizione dei residenti contro degrado e malamovida: "Non dormiamo più da 8 anni

Sono 301 le firme raccolte dai residenti di Vanchiglia, per chiedere soluzioni contro degrado e malamovida nel quartiere. A preoccupare sono infatti i tanti problemi legati alla vita notturna, dallo spaccio alle risse per strada.

Il fili conduttori, e quindi le origini di tutti i problemi, secondo i firmatari sarebbero principalmente due: l'incessante vendita di alcolici a basso costo e il controllo delle piazze da parte dei pusher, quest'ultimi principalmente concentrati nell'area tra via Cesare Balbo e piazza Santa Giulia.

"Si tratta di schiamazzi fino alle prime ore del mattino, urla, musica ad alto volume, spaccio e risse fra ubriachi che minacciano il sonno e la sicurezza dei residenti; tavolini e dehors che, soprattutto dopo la pandemia, invadono strade e marciapiedi creando difficoltà per gli spostamenti di disabili, passeggini e anziani; immondizia agli angoli delle strade, scritte sui muri e sporcizia. Vogliamo dal comune un maggiore controllo sul territorio, così non si può più andare avanti", spiega il primo firmatario della petizione, Salvatore Pedone.

Recentemente, proprio piazza Santa Giulia, è stata inserita nelle zone rosse della manovra adottata dalla Prefettura per contrastare la delinquenza nei quartieri. Da sabato 1 marzo sono stati intensificati i controlli, ma dalle ricostruzioni di alcuni residenti sembrerebbe non essere cambiato nulla.

"Abbiamo avuto il primo weekend di zona rossa e non è cambiato nulla, abbiamo avuto lo spaccio di sempre – ha commentato Mirella Berardino firmataria e residente in Vanchiglia – Nella notte sono arrivate due pattuglie dei carabinieri che sono andate via dopo poco più di mezz'ora: dalle 24 alle 2 non abbiamo potuto più dormire perché gli spacciatori erano tornati immediatamente, non abbiamo avuto alcun controllo ulteriore".

"Sono state molte le petizioni firmate in questi anni, poi tutte sparite nel dimenticatoio – aggiunge Mirella – Sono 8 anni che non dormo più, abbiamo assistito a un progressivo degrado del territorio, i dehors sono triplicati negli anni e lavorano ad orari sempre più fastidiosi per i residenti".

In attesa che la petizione continui il suo iter, arrivando prossimamente tra i banchi del consiglio comunale, il tema ha aperto il dibattito nella Circoscrizione 7. La maggioranza accusa le attuali norme di legge di dare meno poteri alle forze dell'ordine, diversamente dalla minoranza che accusa la giunta di non ascoltare le richieste dei residenti.

"In Vanchiglia il problema principale è legato allo spaccio di droga nella zona pedonale di via Balbo – ha spiegato il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri – Purtroppo le attuali norme di legge depotenziano l'attività delle forze dell'ordine, poiché i processi sono lenti e lunghi. Per quanto concerne la movida, è necessario che dal Giovedi al Sabato sia presente il pattuglione interforze per prevenire utilizzi impropri del territorio".

"I residenti di Vanchiglia sono costantemente abbandonati dall'amministrazione, questa è l'ennesima petizione che speriamo non rimanga inascoltata – ha dichiarato la vicecapogruppo della Lega della Circoscrizione 7, Daniela Rodia –L'insicurezza e il degrado descritto dai firmatari della petizione spesso viene portato in Consiglio di Circoscrizione, con atti e mozioni da me presentate, a volte con molta fatica votate dalla sinistra, ma visto i risultati mi viene da pensare che non ci sia la volontà politica di intervenire". "Inspiegabile anche l'assenza di alcuni consiglieri di maggioranza della Circoscrizione 7. Per provare a risolve i problemi bisognerebbe presentarsi davanti ai cittadini", ha poi sottolineato Rodia.