SEOZoom compie 10 anni e definisce il futuro della ricerca: nasce l'Osservatorio e la nuova Suite SEO+GEO

Il 12 dicembre, SEOZoom , la suite di marketing digitale leader in Italia, celebrerà il suo decimo anniversario segnando un momento chiave della sua evoluzione. L'azienda annuncerà l'uscita ufficiale dalla fase beta con la presentazione della suite SEO+GEO definitiva, che unifica nativamente l'ottimizzazione per i motori di ricerca e per i sistemi generativi AI. Contestualmente, per tracciare la rotta dei prossimi 10 anni, lancerà l'"Osservatorio sul Futuro Digitale", un nuovo think-tank indipendente per analizzare l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla ricerca online.

Un nuovo Osservatorio per monitorare l’evoluzione digitale

L'Osservatorio sul Futuro Digitale avrà il compito di raccogliere e interpretare dati relativi all’evoluzione dell’ecosistema Google e al ruolo sempre più centrale dei modelli di intelligenza artificiale. L'iniziativa produrrà report periodici che saranno arricchiti dall'analisi e dai punti di vista strategici di un Comitato Scientifico, composto da figure di spicco del mondo imprenditoriale e digitale che saranno ospiti alla convention del 12 dicembre. L’obiettivo è fornire contributi analitici utili a imprese, istituzioni e operatori del mercato nell’identificazione dei trend emergenti.

SEO+GEO diventa operativa: gli strumenti AI-driven entrano nella versione stabile

La convention sarà anche l'occasione per presentare la versione ufficiale della piattaforma SEO+GEO, che esce da una fase di beta pubblica durata mesi. Tool innovativi come l'AI Engine Predittivo - per valutare la rilevanza dei contenuti prima della pubblicazione - e il GEO Audit - che permette ai brand di scoprire come le AI raccontano il brand (ChatGPT, Gemini, Perplexity e l’AI Overview di Google) - affinati grazie ai feedback di migliaia di utenti, diventano ora il cuore stabile e ufficiale della nuova offerta SEOZoom.

"Questi tool sono stati sviluppati in-house e testati su casi reali, rispondendo ai feedback dei nostri clienti, come nel nostro DNA", dichiara Ivano Di Biasi, fondatore di SEOZoom. "L'evento del 12 dicembre celebra 10 anni di co-creazione con la nostra community e presenta ufficialmente gli strumenti con cui affronteremo, insieme, l'era della SEO+GEO."

SEOZoom, il software creato per migliorare la visibilità dei brand

Fondata in Italia da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, SEOZoom è la suite SEO+GEO all-in-one scelta da oltre 25.000 brand e professionisti del digitale. Con un DNA unico, guidato da fondatori che sono prima di tutto specialisti SEO, l'azienda sviluppa in-house tool innovativi e offre la più completa Academy sul mercato italiano. La missione di SEOZoom è democratizzare l'accesso a dati e tecnologie AI di alta qualità, permettendo a freelance, agenzie e brand di competere e crescere nell'ecosistema digitale.