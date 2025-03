Malasosta sulle strisce giallo-blu: a Torino in due anni oltre 14.700 multe

In poco più di due anni sono ben 14.743 le multe fatte ai torinesi che di notte hanno parcheggiato negli stalli con striscia gialla riservati ai residenti, senza averne diritto. E la maglia nera va al centro del capoluogo piemontese, dove si registrano oltre la metà delle sanzioni.

A fornire i numeri l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un'interpellanza presentata dal consigliere Fratelli d'Italia Enzo Liardo.

La mappa

Complice la movida, in alcuni quartieri di Torino si registra un'alta affluenza di automobilisti la sera. Avventori appunto di cocktail bar e ristoranti. Un afflusso di macchine che genera ovviamente dei problemi per chi vive in quartieri come il centro, San Salvario, San Donato, San Paolo ed Aurora. Di qui la creazione degli stalli gialli-blu, che dalle 19.30 alle 8 del giorno successivo sono riservati ai residenti.

Le multe

A seguito dei controlli notturni effettuati da Polizia Municipale e Gtt, nel 2023 sono state fatte 5.352 multe, di cui ben 2.342 nel centro di Torino. Nel 2024 le sanzioni sono nettamente aumentate, arrivando ad 8.487 di cui 5.660 nella zona della Ztl, complice il fatto che a Torino sono aumentati gli stalli giallo-blu.

Nuove zone giallo blu

Nel 2025 sono state 895, di cui 636 in area centro. La sanzione è di cerca 42 euro. Ma la volontà dell'amministrazione è di estendere gli stalli notturni per i residenti ad altre zone della città. "Vogliamo estendere - ha spiegato l'assessore Foglietta - le aree giallo-blu anche ai quartieri in cui non sono ancora presenti, con l'obiettivo di migliorare la gestione del parcheggio e favorire una maggiore rotazione dei posti".

In parallelo verranno intensificati i controlli della Polizia Municipale nelle zone di maggiore affluenza.