Il sottopasso pedonale sotto Porta Nuova non riaprirà mai più. A chiarire che il manufatto, che collega via Nizza con via Sacchi, resterà per sempre chiuso è la vicesindaca Michela Favaro in risposta ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Il motivo della chiusura

L'infrastruttura è di proprietà di Ferrovie: il Comune in passato provvedeva annualmente a versare un canone per l'attraversamento e l'utilizzo. "L'opera - come ha chiarito l'assessore - è stata restituita a Ferrovie ed è attualmente occupata da impianti di climatizzazione a servizio della stazione di Porta Nuova e pertanto non è più idonea all'utilizzo pedonale".

La replica

"Purtroppo - ha replicato Firrao - il sottopasso fantasma di Porta Nuova continuerà a rimanere tale, mantenendo una separazione fisica importante tra via Nizza e via Sacchi. Spiace perché sarebbe potuto diventare un sottopasso sia per pedoni che per mezzi a mobilità dolce e migliorare i collegamenti cittadini".