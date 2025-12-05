Un dicembre in danza, per tutti: un mese in movimento a Torino

Dicembre si apre a Torino con un finale d’anno vibrante di danza, teatro e musica grazie alla Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza, che con Danza Oltre le Barriere, IN.CON.TRA e la stagione “Prendersi Cura” della Casa del Teatro propone quattro appuntamenti dedicati al corpo, alla comunità e al dialogo con il pubblico. Un mese che diventa occasione di incontro, scoperta e partecipazione, grazie alla collaborazione con Balletto Teatro Torino e Guitare Actuelle.

5 e 6 dicembre – “Lo Schiaccianoci” alla Casa del Teatro (sold out)

La Compagnia EgriBiancoDanza inaugura il calendario con Lo Schiaccianoci, creazione di Raphael Bianco ispirata al celebre balletto di Ciajkovskij. In questa rilettura, al centro c’è il percorso di crescita di Clara: tra dolci, misteri e doni, il suo viaggio diventa metafora delle inquietudini e delle trasformazioni dell’adolescenza. La scena si fa labirinto tra sogno e realtà, un luogo sospeso in cui la magia guida il racconto e coinvolge spettatrici e spettatori di ogni età.

7 dicembre – “Tracce Corporee” al Progetto Slip (ore 18)

Negli spazi di corso Giulio Cesare, prende vita Tracce Corporee, produzione condivisa tra Balletto Teatro di Torino e Progetto Slip, all’interno di Danza Oltre le Barriere. La performance indaga il rapporto tra movimento e spazio attraverso geometrie fisiche e simboliche che trasformano il gesto in mappa interiore. La vicinanza con il pubblico amplifica la percezione, mentre gli artisti di Progetto Slip presentano una nuova creazione dedicata alla trasfigurazione delle forme del corpo, in sintonia con la ricerca sulla mappatura del movimento del BTT.

10 dicembre – “Punti di conTATTO” all’EcoMuseo Nesta (ore 19.30)

Il Balletto Teatro di Torino porta all’EcoMuseo Nesta una creazione che attraversa i territori della solitudine e della relazione. Punti di conTATTO si sviluppa attraverso quattro figure che esplorano il legame con lo spazio, con l’altro e con il gesto. Il percorso coreografico conduce gli interpreti dal distacco alla convergenza, trasformando la danza in un viaggio di presenza reciproca e in una riflessione condivisa sulla nostra capacità di abitare gli spazi comuni.

19 dicembre – “Cercare la Bellezza” al Laboratorio Coreografico della Fondazione Egri (ore 20:45)

All’interno del progetto IN.CON.TRA, la serata unisce danza e musica dal vivo grazie al contributo di Guitare Actuelle e alla presentazione di estratti da Storie di un Burattino della Compagnia EgriBiancoDanza. La creazione di Raphael Bianco, ispirata a La storia di un burattino di Carlo Collodi, offre un Pinocchio intimo e contemporaneo, accompagnato dalle musiche di Domenico Scarlatti: una figura sospesa tra infanzia e desiderio di cambiamento, che attraversa un viaggio fatto di errori, scoperte e metamorfosi.