Valle (PD): “Alzheimer, servono più diagnosi precoci e sostegno ai caregiver. La Regione non può limitarsi a interventi frammentari"

“La risposta che ho ottenuto dall’Assessore regionale alla sanità Riboldi conferma l’impegno della Regione nell’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale Alzheimer e nella prosecuzione dei progetti psicosociali e psicoeducazionali. Tuttavia, restano ancora troppo deboli gli strumenti per garantire una diagnosi precoce, uniformità dei percorsi di cura e un reale sostegno ai caregiver, che sono il pilastro silenzioso dell’assistenza ” afferma il Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Daniele Valle , intervenendo sulla risposta della Giunta regionale alla sua interrogazione sul tema della presa in carico dei pazienti affetti da Alzheimer e demenze.

“La Regione - prosegue - ha distribuito i fondi alle 19 unità operative, ma che manca ancora un piano organico per rafforzare i Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD), vero fulcro della presa in carico. Inoltre, a fronte delle innovazioni farmacologiche disponibili a livello internazionale, è indispensabile potenziare i percorsi diagnostici e garantire équipe multidisciplinari dedicate e le iniziative annunciate sono ancora limitate e frammentarie. Serve un sistema strutturale di supporto, integrato con i servizi sociali e sanitari".

"Sicuramente l’avvio della telemedicina è positivo, ma occorre accelerare la messa a regime della piattaforma regionale e garantire accesso uniforme su tutto il territorio. Infine, i corsi avviati sono un passo in avanti, ma devono diventare parte integrante e continuativa dei piani formativi aziendali” aggiunge l'esponente dem.