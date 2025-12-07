Scontro tra un'auto e una moto a Volpiano: grave centauro 14enne al CTO

Scontro tra un'automobile e una moto: gravemente ferito un 14enne. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questo pomeriggio intorno alle 18:30 in via Meana, a Volpiano, per soccorrere un ragazzo coinvolto in un incidente stradale.

Politrauma con fratture

Ad avere la peggio il giovane centauro, che viaggiava a bordo della due ruote ed è rimasto ferito in modo serio. Nell'impatto il 14enne ha riportato un politrauma con diverse fratture, ma fortunatamente era vigile.

Il giovane è stato stabilizzato dall'equipe sanitaria dell'ambulanza e dell'elicottero del servizio regionale di elisoccorso, per poi essere trasportato in elicottero all'ospedale CTO.