Cronaca | 07 dicembre 2025, 19:31

Scontro tra un'auto e una moto a Volpiano: grave centauro 14enne al CTO

L'incidente intorno alle 18.30 in via Meana: il giovane portato in ospedale con l'elicottero

Scontro tra un'automobile e una moto: gravemente ferito un 14enne. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questo pomeriggio intorno alle 18:30 in via Meana, a Volpiano, per soccorrere un ragazzo coinvolto in un incidente stradale.

Politrauma con fratture

Ad avere la peggio il giovane centauro, che viaggiava a bordo della due ruote ed è rimasto ferito in modo serio. Nell'impatto il 14enne ha riportato un politrauma con diverse fratture, ma fortunatamente era vigile.

Il giovane è stato stabilizzato dall'equipe sanitaria dell'ambulanza e dell'elicottero del servizio regionale di elisoccorso, per poi essere trasportato in elicottero all'ospedale CTO.

Cinzia Gatti

