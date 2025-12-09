Assorbenti gratuiti a Pino Torinese: grande apprezzamento per l’iniziativa del Comune

Sono operativi da aprile, nei luoghi pubblici della città, i distributori di assorbenti igienici gratuiti ed ecosostenibili installati dal Comune di Pino Torinese. Il servizio, avviato con l’obiettivo di riconoscere gli assorbenti come beni di prima necessità e garantirne l’accesso libero e dignitoso, è oggi pienamente attivo nelle scuole, negli edifici comunali e nei servizi igienici pubblici della biblioteca, della ludoteca, dell’Auditorium in Piazza Montessori, in piazza del Municipio e presso le palestre delle scuole D. Folis e N.Costa.

L’iniziativa nasce per superare un approccio culturale ed economico che ha a lungo considerato questi prodotti come accessori e non essenziali, e si inserisce tra le politiche dell’Amministrazione dedicate alla parità di genere, alla tutela della salute e alla riduzione delle disuguaglianze.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con This Unique, azienda italiana specializzata nella produzione di assorbenti certificati, privi di plastica e realizzati con cotone certificato. I dispenser permettono di accedere gratuitamente a prodotti dermatologicamente testati, sicuri e rispettosi dell’ambiente, con un tempo di smaltimento nell’ambiente pari a 6 mesi contro i 500 anni degli assorbenti tradizionali.

In 8 mesi di utilizzo, secondo l'analisi della ditta fornitrice, grazie a 6000 assorbenti biodegradabili e certificati sono stati risparmiati l’equivalente di 2412 buste di plastica, 33mila litri di acqua ed evitata l'immissione in atmosfera di 84 kg di CO2. Il quantitativo distribuito è in linea con le previsioni iniziali.

Parallelamente all’attivazione del servizio, il Comune ha avviato una raccolta dati tramite questionario online, accessibile in modo volontario tramite un QR code affisso accanto ai distributori. La compilazione, rivolta alle utenti effettive dei servizi pubblici, ha consentito di monitorare l’efficacia e il gradimento del progetto.

Quasi 3 utilizzatrici su 4 hanno risposto di vivere con meno disagio il ciclo mestruale grazie ai distributori, anche se è da migliorare la frequenza di ricarica dei dispenser. La qualità degli assorbenti e dei distributori è stata valutata molto positivamente. Come area di miglioramento è stata indicata una comunicazione ancora più mirata e diffusa dell'iniziativa, mentre tra le richieste di nuovi prodotti, più della metà chiede di aggiungere i tamponi interni. Chi ha usufruito del servizio si è ritenuto molto soddisfatto di vivere in un Comune attento alle tematiche della parità di genere e dell’accesso alla salute e desidera ulteriori approfondimenti su temi collegati come le malattie invisibili, la violenza di genere e prevenzione e salute.

"Il riscontro che stiamo ricevendo da parte delle cittadine e delle scuole del territorio - ha dichiarato la sindaca Alessandra Tosi - ci conferma che questa scelta era attesa e necessaria. L’accesso gratuito agli assorbenti non è un privilegio, ma una misura di giustizia sociale che permette di eliminare barriere economiche e culturali. Continueremo a monitorare l’utilizzo del servizio per garantire che risponda sempre meglio ai bisogni reali della popolazione".

"Questa iniziativa ci sta permettendo di rispondere ad esigenze di pari opportunità legate ad un bisogno essenziale, con un approccio attento sia al benessere delle persone che al rispetto dell’ambiente - ha commentato l’Assessora alle Pari Opportunità Elisa Pagliasso -. L’obiettivo resta quello di assicurare a tutte le donne e ragazze che hanno il ciclo mestruale la possibilità di affrontare questa necessità in modo dignitoso e sicuro, offrendo gratuitamente beni che, purtroppo, ancora oggi sono tassati come beni di lusso - a differenza di altri generi essenziali, e accessibili allo stesso modo sia a donne che uomini. La scelta di affidarci a This Unique si conferma in linea con i nostri valori di inclusione e sostenibilità: i prodotti distribuiti garantiscono qualità, sicurezza e un ridotto impatto ambientale. Il servizio è inserito all’interno delle azioni inclusive previste dall’accordo della Città Metropolitana di Torino, di cui Pino è firmatario, e rappresenta un passo concreto nella direzione della parità di genere e dell’accessibilità dei diritti".

I distributori sono stati collocati:

Bagni pubblici di Piazza Municipio

Centro Polifunzionale (tutti i piani, compresa la Biblioteca)

Villa Grazia

Palestra “Folis”

Scuola Secondaria di primo grado “Nino Costa”

Palestra “Nino Costa”

Scuole Primarie e dell’Infanzia

Uffici comunali