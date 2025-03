Zone 'rosse': 5.039 persone controllate e 153 provvedimenti di allontanamento

Ecco i primi numeri relativi all’attività svolta dalla Forze di Polizia con il concorso della Polizia Municipale in attuazione dell’ordinanza prefettizia del 23 gennaio 2025 per il rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e controllo nelle aree di Barriera di Milano, Aurora, San Salvario e nella zona della movida di piazza Vittorio Veneto.

I numeri del primo mese di vigilanza rafforzata

Dal 27 gennaio al 2 marzo 2025 sono state controllate 5039 persone e per 153 è stato eseguito l’ordine di allontanamento – tra le quali 69 già segnalate per reati in materia di stupefacenti, 27 per reati contro la persona e 31 per reati contro il patrimonio.

Le nuove 'zone rosse' istituite dal 1° marzo

Dal 1° marzo, come è noto, le misure rafforzate sono state estese alle aree intorno a piazza Santa Giulia, a Piazza Bengasi e all’area antistante all’Ospedale San Giovanni Bosco.