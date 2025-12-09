Come raccontiamo la diversità? L'incontor con BarbieQueeer e Daniel Cuello alla Fondazione Sandretto

Come raccontiamo la diversità? E cosa intendiamo davvero quando parliamo di normalità? Associazione Volonwrite, Disability Film Festival e Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presentano Enjoy the Difference, due incontri dedicati al linguaggio, ai significati e agli immaginari legati al tema della differenza. Il ciclo fa parte del progetto C'è spazio per tuttə, finanziato dalla Fondazione Time2 attraverso il bando Cambiamenti .

Enjoy the Difference è un percorso pensato per esplorare e discutere i modi in cui le parole, le narrazioni e le esperienze plasmano la nostra visione del mondo. Il secondo e ultimo appuntamento del ciclo – dall'eloquente titolo Drawersity - è previsto per giovedì 11 dicembre, sempre alle 18.30, e vedrà come protagonisti l'insegnante, formatrice e attivista Barbara Centrone Barbiequeeer e il fumettista Daniel Cuello: i due ospiti parleranno delle rappresentazioni della diversità sui fumetti; al termine dell'incontro, la mostra News From The Near Future sarà visitabile gratuitamente fino alle ore 23.



