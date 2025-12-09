Tutto pronto per Xmas Comics & games: l'XI edizione questo weekend all'Oval Lingotto Fiere

Il 13 e 14 dicembre all’Oval – Lingotto Fiere di Torino si svolge l’undicesima edizione di Xmas Comics & Games, l’appuntamento invernale più atteso per chi ama fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, cinema e tutto ciò che ruota intorno all’universo della cultura pop.

Il manifesto firmato da Antonio Lapone omaggia la Torino magica ed esoterica e il fumetto della tradizione franco-belga.

Il tema di questa edizione, Angeli e Demoni, parla della tensione eterna tra opposti, della natura ambivalente dei personaggi, delle chiavi di lettura delle storie. A sviluppare questo concetto è il manifesto ufficiale di Xmas Comics 2025 firmato da Antonio Lapone, disegnatore torinese dal tratto elegante e raffinato, che ha scelto di fondere nel suo visual suggestioni pop e riferimenti occulti. Il manifesto è un omaggio alla Torino magica ed esoterica, vertice dei due triangoli di magia bianca (con Lione e Praga) e nera (con Londra e San Francisco).

Oltre 40 autori presenti all’Oval: dal cinese Liang Azha a Lorenzo Pastrovicchio. E Primo Nero presenta il suo fumetto.

Fumettisti, illustratori ed editori sono il cuore della manifestazione torinese: sono presenti all’Oval più di 40 autori del mondo della nona arte, a disposizione del pubblico per sketch e disegni personalizzati, oltre che protagonisti di conferenze e incontri. Tra gli editori presenti, le grandi firme di 001 Edizioni, Edizioni BD, Cut-Up Publishing, Jpop, Jundo, Mirage, Sbam! e Tunuè.

Presente per la prima volta a Torino Liang Azha, autore cinese di webtoon, amatissimo in Italia per i suoi lavori All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting With a Lie. I suoi lavori dal plot dolce e rilassato dai colori delicati in stile pastello hanno riscosso un ampissimo successo in tutto il mondo, dall’Italia al Giappone fino a Corea, USA, Francia e Germania.

Dalla scuderia Disney sono presenti all’Oval Lorenzo Pastrovicchio, Giada Perissinotto, Francesco D’Ippolito, Federico Butticè, Francesco Barbieri, Donald Soffritti, Andrea Freccero e Claudio Sciarrone. Nutrita la delegazione di autori allo stand Cut-up, che ospita autori del calibro di Stefano Fantelli, Lucio Filippucci, Claudio Chiaverotti, Moreno Burattini, Silvia Riccò, Davide Barzi, Anna Lazzarini, Luca Enoch, Marco Santucci, Maria Laura Sanapo e Oscar Scalco.

Sbam! ospita al suo stand Giorgio Sommacal, che sta lavorando alla serie Il mondo di Artemisia in pubblicazione sul Giornalino, su testi di Augusto Rasori; Claudio Taurisano, cartonista, illustratore e colorista; e Vince Ricotta un fumettista e musicista di rock demenziale, fondatore della storica band Powerillusi: accompagnato dal sodale Vito Vita e da Taurisano, sabato alle 15.30 si esibisce alla chitarra allo stand di Sbam! con alcune delle canzoni dell’ultimo disco Algoritmi Moderni, a cui è abbinato l’omonimo fumetto.

Ospite all’Oval Primo Nero, personaggio diventato famoso sul web per i suoi video girati in situazioni assurde per le strade di Roma: oltre 400 mila follower hanno adottato ormai le sue frasi diventate di culto come hai un euro?, Haiutoo e Handiamo . A Xmas Comics presenta L’Inkredibile Primo Nero Show (Nov3l Edizioni), il suo esordio nel mondo del fumetto.

Sabato pomeriggio in sala incontri Sbam! presenta inoltre il volume a fumetti Lockness - Il mostro del lago raccolta delle storie pubblicate sul Corriere dei Piccoli illustrate da Vittorio Pavesio e scritte da Alberto Setzu, con protagonista il simpatico mostro paladino della natura e degli animali. Sempre nella giornata di sabato, Poste italiane, in collaborazione con Quartiere giapponese, fa una carrellata sulla storia dell'Animazione Giapponese in Italia, tramite i libri fondamentali in materia e i folder filatelici più belli.

Domenica pomeriggio il Dipartimento di matematica dell’Università di Torino, nell’incontro La matematica nei comics, presenta una selezione di storie a fumetti nelle quali la matematica riveste un ruolo centrale, seppur per motivi diversi, mostrando come le discipline scientifiche possano integrarsi in modo significativo con il linguaggio del fumetto.

Lo chef Ojisan racconta a Xmas Comics la cucina del cinema d’animazione.

Torna a Xmas Comics lo chef Carlo Mele, alias Ojisan, maestro italiano e storico di ramen, noto per aver trasformato i piatti più iconici degli anime in esperienze culinarie reali. Nel pomeriggio di sabato 13 lo chef presenta La cucina animata, un talk, con show cooking a seguire, su come il cibo viene usato nella narrazione nei film d’animazione, mettendo a confronto l’immaginario giapponese con quello occidentale. Affiancato dal fumettista Francesco D’Ippolito, Ojisan mostra al pubblico come il cibo possa diventare un elemento chiave per caratterizzare mondi, personaggi ed emozioni. Lo show cooking propone un piatto iconico della cultura pop.

I doppiatori di Stranger Things Alessandro e Federico Campaiola incontrano il pubblico.

Due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di cinema, doppiaggio e serie tv. A Xmas Comics arrivano Alessandro Campaiola e Federico Campaiola, due tra le voci più riconoscibili del panorama italiano. Alessandro Campaiola è noto per aver doppiato Steve Harrington in Stranger Things, Barry Allen/Flash nell’Arrowverse e Eren Jaeger ne L’attacco dei Giganti. Federico Campaiola è la voce di Jonathan Byers di Stranger things, di Timothée Chalamet in Beautiful Boy, di Ray in The Promised Neverland, di Sung Jinwoo in Solo Leveling. I due artisti sono protagonisti di un talk sul palco sabato alle 14.30.



Gli ospiti e le attività musicali: tornano i concerti di Giorgio Vanni e Cristina D’Avena.

La musica, con tutte le sue sfumature, è come di consueto tra le protagoniste di Xmas Comics: dai concerti dei grandi nomi delle sigle tv ai ritmi travolgenti del K-pop, fino alla grinta della Battle of the Bands, il contest live che dà spazio alle band emergenti. Sabato 13 dicembre alle 18 il protagonista sul main stage è Giorgio Vanni, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati degli anni ’90 e 2000. Domenica 14 dicembre torna all’Oval Cristina D’Avena, la regina delle sigle tv con oltre 40 anni di carriera.

A Xmas Comics si svolge la 6ª edizione della Battle of the Bands, il contest gratuito dedicato a tutti gli artisti underground che propongono musica inedita, organizzato in collaborazione con il Joey’s Garage e con il supporto di Merula, storico magazzino musicale di Roreto di Cherasco. Le 10 band selezionate si esibiscono domenica 14 dicembre nell’area Rock:il pubblico presente e la giuria tecnica decretano i vincitori.



Grazie alla collaborazione con l’associazione TKC – Turin Korea Connection tornano le attività dedicate al k-pop (Korean Pop), genere musicale della Corea del Sud. Sono in programma esibizioni e sessioni di K-pop Random dance, attività in cui vengono riprodotti i ritornelli di varie canzoni K-pop. Non mancano danze, Giochi K-pop, workshop per imparare coreografie di danza K-pop e il Noraebang, il karaoke coreano, per cantare le proprie canzoni preferite insieme agli amici.



A Xmas Comics le qualificazioni italiane per la finale del Nordic Cosplay Championship.

Per il terzo anno consecutivo Xmas Comics ospita la tappa italiana del circuito NCC - Nordic Cosplay Championship. La gara è in programma domenica 14 a partire dalle 13.30; il rappresentante italiano, un cosplayer in singolo valutato sulla base di costume e esibizione, ha la possibilità di sfidare concorrenti provenienti da tutto il mondo nelle finali in Svezia a luglio 2026. A giudicare i concorrenti, una giuria di esponenti di primo piano del mondo cosplay nazionale e internazionale, che valutano l’abilità “artigiana” dei concorrenti, la capacità di immedesimarsi nel ruolo scelto, le doti interpretative e di simpatia.

Tornano gli appuntamenti con il Karaoke (domenica) e il Karacosplay (sabato pomeriggio), il contest di karaoke in costume, dove una giuria di qualità valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio.

Il villaggio di Natale di Xmas Comics: nella casa del Grinch giochi e attività per tutte le età.

Quest’anno il Magico Villaggio di Natale di Xmas Comics cambia look e si trasforma nella Casa del Grinch, il burbero verde dal cuore di pietra che ogni anno tenta – senza successo – di rovinare la magia delle feste. Un allestimento scenografico, ricco di dettagli e sorprese, accompagna grandi e piccoli in un’esperienza immersiva tra l’albero di Natale, la camera da letto, il bagno e il salotto del Grinch. Dalle 10.30 alle 19, il Grinch in persona, Babbo Natale, Mamma Natale, gli Elfi e la renna Rudolf sono pronti ad accogliere il pubblico per foto ricordo indimenticabili e laboratori creativi natalizi, attività con disegni da colorare e giochi con i mattoncini Lego giganti. Non mancano le postazioni dedicate al truccabimbi e gli appuntamenti con la Christmas Elf Dance.



Giochi da tavolo, di ruolo, carte e modellismo: divertimento per tutte le età nell’area games.

L’area games è dedicata alla promozione del gioco da tavolo e di ruolo, del modellismo, dei giochi di carte collezionabili e delle attività di formazione basate sul metodo ludico. Lo spazio ospita numerose associazioni, autori indipendenti, gruppi creativi e realtà culturali che operano stabilmente sul territorio, offrendo al pubblico un programma diversificato di attività continuative per tutte le età. All’interno dell’area games si possono provare giochi da tavolo di ogni genere, partecipare a sessioni guidate di giochi di ruolo, assistere a dimostrazioni di prototipi, prendere parte a tornei ufficiali e scoprire progetti originali sviluppati da associazioni e designer indipendenti.

Grazie alla collaborazione con Federalberghi Torino, Hospitality Partner dell’evento, per i visitatori di Xmas Comics è previsto lo sconto FedTo riservato: le strutture aderenti offrono uno sconto del 5% sulla BAR – Miglior tariffa disponibile.