Torino città-laboratorio per guida autonoma: Cirio e Lo Russo a Bruxelles

Torino si propone come una delle città pilota in Europa per la sperimentazione della guida autonoma. Il dossier congiunto di Comune e Regione sarà presentato giovedì a Bruxelles in Commissione Europea dal sindaco Stefano Lo Russo e dal governatore Alberto Cirio.

"Torino può essere città laboratorio"

I due incontreranno Roberto Viola, direttore generale della Direzione generale Comunicazione, Reti, Contenuti e Tecnologie. "Torino - ha spiegato ai microfoni di ToRadio il sindaco Stefano Lo Russo - è stata una delle città che prima di altre ha iniziato a ragionare sul tema della guida autonoma: ha tutte le caratteristiche per essere una città laboratorio, che possa acquisire i finanziamenti della Commissione Europea su questo tipo di sperimentazione".

"Importanti investimenti"

Un progetto, ha precisato il primo cittadino, che "si trascina dietro anche investimenti importanti per le nostre imprese, per le nostre startup che lavorano nel campo e nel settore". E come già accaduto in passato per iniziative nazionali ed internazionali, Comune e Regione hanno deciso di fare fronte unitario.

"Siamo un sistema che se lavora insieme riesce magari a portare risultati migliori e più efficacemente", ha concluso Lo Russo. Una candidatura che punta a colmare il gap con Stati Uniti e Cina, dove le sperimentazioni sulla guida autonoma sono già in fase avanzata.