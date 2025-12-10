La Polizia locale sorprende una venditrice abusiva a Porta Palazzo: multa di 5 mila euro

Vendeva merci senza autorizzazione ed è stata sanzionata con 5mila euro. L’intervento degli agenti della Polizia Locale del Comando di Porta Palazzo si è svolto venerdì 5 dicembre, intorno alle 11.30, in piazza della Repubblica 26.

La pattuglia ha fermato una donna di origine nigeriana, di 55 anni, che vendeva prodotti deperibili, ma non solo, nel V mercato alimentare di Porta Palazzo. Per i beni posti in vendita è scattato il sequestro amministrativo. Le merci erano tra le più svariate: centinaia di spezie miste, tra cui curry e paprika, ma anche 22 sacchetti di pesce essiccato.

Un totale di 455 pezzi con un valore stimato di circa 467 euro, mentre sono stati sequestrati anche 13 prodotti non deperibili, come flaconi da bagno e repellenti per insetti, per un valore di 64 euro circa. La sanzione è di 5.164 euro ai sensi dell’art. 29 comma 1 d.l. 114 del 1998.