Cronaca | 11 dicembre 2025, 12:09

Luserna San Giovanni: l’uomo autore delle aggressioni al Crai trasferito in struttura

È stato prelevato questa mattina dalla sua abitazione e accompagnato prima in ospedale

È stato portato via dalla sua abitazione di Luserna San Giovanni questa mattina (giovedì 11 dicembre) l’autore dei casi di aggressione al negozio Crai. L’uomo di origine africana, seguito da una cooperativa, dopo un ricovero in ospedale sarà inserito infatti in una struttura torinese.

Le aggressioni più gravi alle commesse del negozio in centro paese erano avvenute a dicembre 2024, quando aveva lanciato una bottiglia a una di loro, e a novembre di quest’anno. Sono state quindi presentate segnalazioni, denunce e una raccolta firme per sostenere le donne.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza; sul posto era presente anche la Polizia locale per garantire la sicurezza dell’intervento.

Elisa Rollino

