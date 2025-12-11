L'ex assessore Cantore torna in Forza Italia: "Alle Comunali di Torino il centrodestra vuole vincere"

Daniele Cantore ritorna in Forza Italia Piemonte. Ex consigliere regionale e poi assessore al Commercio sotto la guida del governatore Gian Paolo Brizio, dopo l'esperienza in Alternativa Popolare, annuncia il suo rientro negli azzurri "benedetto" dalla presenza di Stefania Craxi.

Cantore: "Forza Italia rappresenta il futuro"

Gremita per questo novità la nuova sede del partito in via Saluzzo 11/bis. "Sono commosso - ha detto Cantore - ed emozionato. Grazie agli amici che hanno deciso di rientrare o entrare in Forza Italia con me. Sono arrivate anche proposte da altre partiti, ma Forza Italia era l'unico che rappresenta il futuro dell'Italia: ho fatto questa scelta da socialista craxiano".

Vicinanza a Damilano

Settantuno anni, dopo aver dato una mano a Torino Bellissima di Paolo Damilano, nelle cui liste è stato candidato il figlio Andrea alle scorse Comunali, rientra a casa. E Cantore lancia anche un messaggio al sindaco Stefano Lo Russo: "Torino deve smetterla di occuparsi dei centri sociali, ma concentrarsi sulla sicurezza".

Insieme all'ex assessore, hanno deciso di aderire alla realtà del centrodestra altri esponenti di Alternativa Popolare, tra cui diversi coordinatori regionale e provinciali per un totale di circa 50/60 persone.

"Alle Comunali 2027 vogliamo vincere"

"Questo - ha detto il ministro Paolo Zangrillo - ingresso conferma l'attrattività di Forza Italia. Dall'altro ci consente di disporre di persone con esperienza amministrativa, in linea con la nostra volontà di acquisire risorse non per fare numero, ma che abbiano un valore aggiunto".

"Io sostengo che alle Comunali 2027 vogliamo vincere" ha aggiunto il senatore Roberto Rosso, che ha ribadito come FI abbia dato la disponibilità a candidati sindaci del segretario cittadino Marco Fontana, dell'assessore regionale Andrea Tronzano e del sottosegretario Claudia Porchietto.

"Persone - ha aggiunto - che si sono interessate a Torino per tutta la carriera politica: se poi il nostro sfidante, come ha chiesto Chiara Appendino, non fosse Stefano Lo Russo questo renderebbe più facile per noi vincere la città".

E sul nome che dovrà guidare la coalizione di centrodestra, Rosso ha espresso un auspicio: "noi normalmente arriviamo in ritardo. Ad un anno delle amministrative (prevista nella primavera 2027, ndr) vorrei già avere il candidato sindaco".

"Alle scorse Comunali - ha proseguito il segretario cittadino Marco Fontana - ci dicevano che non avremmo fatto il 2%, ma abbiamo raggiunto il 6%. L'ingresso di Cantore, che ha contribuito a fondare il partito, ci conferma che siamo attrattivi".

Craxi: "Referendum Giustizia appuntamento di verità"

E per Forza Italia il prossimo importante appuntamento è il referendum sulla Giustizia, previsto al momento intorno a metà marzo. "Tra qualche mese - ha detto la senatrice Stefania Craxi - ci attende un appuntamento di verità, una battaglia simbolo di Forza Italia. Costruiamo un partito moderno, moderato ma adatto ai tempi quindi riformista e liberale".