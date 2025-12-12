Via Chambery, dopo il teleriscaldamento arrivano i cantieri Smat: "Saltano 30 posti auto"

Non si placano le polemiche attorno ai cantieri di via Chambery, all’angolo con via Bevilacqua, dove - a pochi mesi dalla conclusione degli interventi per il teleriscaldamento - sono nuovamente comparse transenne, scavi e disagi. Dopo la lunga fase di lavori iniziata nell’aprile 2024 e durata circa sei mesi, la zona è infatti tornata a essere interessata da opere di manutenzione: questa volta da parte di Smat.

Nuovi cantieri

I lavori in corso richiedono l’occupazione di un’ampia porzione di carreggiata e hanno comportato la perdita di almeno 30 posti auto, un colpo duro per un quartiere già caratterizzato da cronica carenza di parcheggi. Le modifiche alla viabilità, inoltre, avrebbero generato una situazione di “rilevante pericolosità” nell’incrocio, come segnalato nella stessa interpellanza.

"Bisogna garantire la conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile - così Di Miscio -, ripristinando la circolazione allo stato iniziale e restituendo ai residenti la possibilità di parcheggiare vicino alle proprie abitazioni".

La cabina di regia

Secondo quanto riportato nell’interpellanza presentata in Circoscrizione 3 dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Di Miscio, la situazione contraddice quanto dichiarato durante la Commissione del 26 novembre, quando era stata annunciata l’esistenza di una “cabina di regia” incaricata di coordinare gli interventi sul sottosuolo, proprio per evitare doppie rotture nello stesso tratto di strada.

“Ma non si era attivata una cabina di regia che doveva prevenire due rotture nello stesso punto? Verrà fatta la solita toppa?”, conclude il capogruppo, sollevando dubbi sulla pianificazione e il coordinamento degli interventi.