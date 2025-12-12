Esce dal turno in ospedale e non trova più l’auto

È uscita la sera a fine turno e non ha più trovato la sua auto parcheggiata di fronte all’Ospedale civile di Pinerolo. L’ennesimo furto in zona è avvenuto ieri, ai danni di un’infermiera. È il quarto registrato negli ultimi 4 mesi dal sindacato Nursind. Il primo episodio risale al 2 agosto, il secondo al 23 dello stesso mese e il terzo al 26 settembre. Sinora erano state prese di mira le Fiat 500, ora è toccato a una Fiat Panda. Questi episodi hanno allarmato il sindacato infermieri che già ad agosto aveva chiesto al Comune di monitorare l’area con telecamere. Ora torna alla carica: “Chiediamo un intervento urgente, non è possibile tollerare che una donna esca alle 23 di sera da lavoro e si ritrovi in una zona non sicura senza nemmeno la certezza di trovare la propria macchina… Cosa dobbiamo aspettare? Che succeda qualcosa di ben più grave?” commenta Anastasia De Vito, segretaria sindacale aziendale, che lancia la richiesta di un incontro urgente con il Comune. Mentre il Nursind ha deciso di dotare le colleghe di spray al peperoncino per difendersi in caso di aggressione.

“Siamo pronti a confrontarci con loro, assieme alla Polizia locale – risponde l’assessore comunale alla Viabilità Giulia Proietti –. Il problema è che quell’area è vasta ed è impossibile monitorarla tutta, quindi dovremmo probabilmente concentrarci su delle zone in particolare”.