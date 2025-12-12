 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 12 dicembre 2025, 15:17

Gli Statuto in concerto al Blah Blah per il RiSKAtto Tour 2026

Domenica 22 febbraio

Il RiSKAtto Tour 2026 degli Statuto. Proprio nel giorno di uscita della ristampadel celebre album del 1999 in CD e doppio vinile, la storica band mod torinese intraprenderà una serie di concerti nei club di tutta Italia. Qui riporteranno dal vivo tutti i brani del disco con gli arrangiamenti originali dell’epoca, come One Step BeyondBaggy TrousersMonkey ManLorraine e molti altri, riadattati in italiano.

A questi si aggiungeranno le loro hit storiche come Abbiamo vinto Il FestivalIn FabbricaRagazzo Ultrà, e molte altre. 

L'appuntamento a Torino è per domenica 22 febbraio al Blah Blah. 

redazione

