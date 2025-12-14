Un viaggio sul Tram della Memoria per ricordare la Strage di Torino del 18 dicembre 1922

Un "Tram della Memoria" per commemorare la Strage di Torino: oggi, domenica 14 dicembre, sarà possibile viaggiare su un mezzo storico, passando per i luoghi dove, tra il 18 e il 20 dicembre 1922, i militanti fascisti torinesi uccisero almeno 11 persone. Un tour storico "sui binari del tempo" - letteralmente - per ricordare le violenze commesse dai militanti fascisti contro gli avversari politici durante le prime fasi del regime di Mussolini.

Si leggeranno alcuni passi di "Strage a Torino"

I passeggeri potranno ascoltare Giovanni Salierno, ideatore del tram della memoria che in 8 anni ha compiuto 30 tour, leggere alcuni passi del libro "Strage a Torino" di Giancarlo Carcano. L'obiettivo è invitare a riflettere sul significato della memoria come strumento per affrontare le sfide della società contemporanea, grazie alla consapevolezza del passato.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti e sarà svolta grazie all'associazione Generazione Ponte e all'Associazione Torinese Tram Storici (ATTS), che fornirà e manovrerà il tram storico, e ha ricevuto un contributo economico dalla Circoscrizione 1. Gli appuntamenti per partecipare sono due: alle ore 10 e alle 11:25, previa prenotazione scrivendo a collettivo18dicembre@gmail.com , con partenza e arrivo in piazza Statuto.

Un altro evento in programma il 18 dicembre

Un secondo evento sarà tenuto da ANNPIA proprio il 18 dicembre, dopo la tradizionale cerimonia commemorativa del mattino presso la lapide dei Martiri della Camera del Lavoro. Alle 17:30, al Polo del '900, ci sarà un convegno in cui sarà illustrato come le stragi fasciste negli anni 1922 e 1923 collegarono in una scia di sangue le città di Torino, Roma e La Spezia. La direttrice dell'istituto Istoreto Torino, Barbara Berruti, lo storico Giorgio Pagano e il giornalista autore del volume "Assalto a San Lorenzo", Gabriele Polo, approfondiranno le stragi fasciste avvenute nei primi novanta giorni del Governo Mussolini.

A seguire, alle 19, l'associazione Avvalorando eseguirà un flashmob in onore delle vittime della Strage, in piazza XVII Dicembre, con il patrocinio della Circoscrizione 1.