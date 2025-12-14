Pianezza, 433 screening e visite gratuite per la "Giornata del Cuore"

In occasione della “Giornata del Cuore” che si è svolta l’8 dicembre sono stati effettuati a Pianezza 433 screening sanitari e visite mediche gratuite. Il Palazzo Comunale per un giorno è stato trasformato in un grande ambulatorio medico per venire incontro alle esigenze sanitarie dei cittadini di Pianezza.

Durante la mattinata sono state effettuate 40 visite oculistiche e del controllo visivo con il camper dei Lions, 22 controlli audiometrici con Rb Ottica, 47 persone hanno ricevuto la misurazione della glicemia, della pressione e della saturazione dell’ossigeno, 17 cittadini hanno fatto i colloqui informativi per la prevenzione del diabete, i Lions hanno gestito 66 test e colloqui per il benessere mentale e 16 colloqui per mantenere il cervello in salute, oltre a 34 visite per la prevenzione dell’udito, gli Amici del Cuore hanno effettuato 20 elettrocardiogrammi, Villa Iris ha predisposto 22 prelievi del sangue, mentre l’Irm ha distribuito 30 voucher per il check up metabolico. Inoltre 25 persone hanno partecipato alla dimostrazione del massaggio cardiaco e dell’uso del defibrillatore gestita dai volontari dei Lions.

Il Sindaco di Pianezza Antonio Castello spiega che «abbiamo voluto mettere a disposizione gli spazi Comunali per fare gli screening sanitari gratuiti, perché riteniamo che la prevenzione sia fondamentale per evitare l’insorgere di gravi malattie e per potersi curare in tempo. Grazie alla presenza di tanti volontari siamo riusciti ad offrire un servizio importante e utile per i nostri cittadini. Ringrazio di cuore tutti i volontari, i membri dello staff, gli infermieri e i medici che hanno dato il loro prezioso contributo. Da oltre un decennio lavoriamo per fare prevenzione sul territorio, con iniziative che coinvolgono tantissimi nostri cittadini, come in occasione dei Campus Medici, delle “Giornate del Cuore” o di “Donna nel Cuore” l’8 marzo».

Aggiungono gli Assessori Lucianella Presta e Anna Franco che hanno seguito l’organizzazione di tutta la giornata: «Crediamo molto in questo tipo di iniziative, perché mettono al centro le persone ed il loro benessere, con azioni concrete e utili per la nostra comunità».

Piero Romualdo Vergante, Presidente del Comitato Distrettuale Lions Day, è soddisfatto dei risultati ottenuti alla “Giornata del Cuore”. «La partnership dei Lions con il Comune di Pianezza – spiega – sta funzionando molto bene. Quest’anno è il sesto evento in materia di screening sanitari che si organizza a Pianezza (5 eventi da mezza giornata ed un Campus Medico di una giornata ad aprile). Ad ottobre durante il 2° Motoraduno Lions avevamo effettuato oltre 379 screening sanitari gratuiti. L’8 dicembre siamo arrivati a 433, quindi questo è un ottimo risultato ed è anche la dimostrazione di quanto sia fondamentale il lavoro di squadra per offrire servizi concreti alla cittadinanza».